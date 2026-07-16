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16.07.2026 07:05

Η Ντίνα Νικολάου μαγείρεψε με προϊόντα ΗΛΙΟΣ σε εκδήλωση γευσιγνωσίας σε κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Γέρακα

16.07.2026 07:05
Helios DT Kritharoto Sklavenitis Gerakas

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Το κριθαράκι ΗΛΙΟΣ βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης μαγειρικής που διοργάνωσε η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ σε κατάστημα της αλυσίδας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Γέρακα, με τη συμμετοχή της σεφ Ντίνας Νικολάου, η οποία παρουσίασε συνταγές βασισμένες σε ένα από τα πιο διαδεδομένα προϊόντα της ελληνικής κουζίνας.

Κατά τη διάρκεια του live cooking event, που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της Λεωφόρου Μαραθώνος, η γνωστή σεφ δημιούργησε πιάτα με κριθαράκι, παρουσιάζοντας διαφορετικές προτάσεις αξιοποίησής του στην καθημερινή μαγειρική. Παράλληλα, μοιράστηκε πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία των συνταγών, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες του προϊόντος να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κλασικές όσο και σε πιο σύγχρονες γαστρονομικές επιλογές.

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την παρασκευή των συνταγών, να δοκιμάσουν τα πιάτα που δημιουργήθηκαν και να ενημερωθούν για διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης του κριθαριού στο καθημερινό τραπέζι.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε στους καταναλωτές τη γκάμα των προϊόντων της, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη παρουσία της στην ελληνική αγορά ζυμαρικών. Όπως επισημαίνεται, η ΗΛΙΟΣ δραστηριοποιείται στον κλάδο για περισσότερες από εννέα δεκαετίες, επενδύοντας στην παραγωγή ζυμαρικών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που απευθύνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία με στόχο την άμεση επαφή με το καταναλωτικό κοινό, μέσα από παρουσιάσεις μαγειρικής και γευστικές δοκιμές σε σημεία λιανικής πώλησης. Μέσω αντίστοιχων πρωτοβουλιών επιδιώκει να αναδείξει τις χρήσεις των προϊόντων της στην καθημερινή μαγειρική και να προτείνει νέες ιδέες για την προετοιμασία γευμάτων.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά και τη διατήρηση της επαφής με τους καταναλωτές, αξιοποιώντας τη συμμετοχή επαγγελματιών της γαστρονομίας και παρουσιάζοντας στην πράξη τρόπους χρήσης των προϊόντων της.

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