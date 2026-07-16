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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

16.07.2026 07:15

Πρόχειρα τάκος με κοτόπουλο και τυρί

16.07.2026 07:15
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Θα λατρέψετε αυτά τα πρόχειρα τάκος με περισσεύματα από μαγειρεμένο κοτόπουλο, σάλτσα τομάτας και τυρί που λιώνει.

Μπορείτε να αρωματίσετε το κοτόπουλο με τα μπαχαρικά της επιλογής σας και να προσθέσετε το μίγμα τυριών που επιθυμείτε.

Υλικά για τη Συνταγή

4 τορτίγιες σίτου

2 φιλέτα κοτόπουλο στήθος

⅓ κονσέρβας σάλτσα ντομάτας

1 ματσάκι σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Αλατοπίπερο κατά βούληση

1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα ή μπούκοβο

75 γραμμάρια τσένταρ ή κίτρινο τυρί που λιώνει, σε φέτες ή μπαστουνάκια

Μερικά τοματίνια, κομμένα σε φέτες

Εκτέλεση

1.Αρχικά βράστε το κοτόπουλο, ψήστε το ή μαγειρέψτε το στον ατμό και ψιλοκόψτε το.

2.Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο, τη σάλτσα ντομάτας, το σχοινόπρασο, τα μπαχαρικά και το αλάτι.

3.Τοποθετήστε μια φέτα τυριού στο κέντρο μιας τορτίγιας, προσθέστε το μίγμα κοτόπουλου και αν επιθυμείτε μερικά τοματίνια κομμένα στη μέση και επιπλέον τυρί.

4.Διπλώστε και τις τέσσερις πλευρές προς το κέντρο για να σχηματίσετε ένα ορθογώνιο.

5.Σε ένα  ελαφρά λαδωμένο αντικολλητικό τηγάνι, τοποθετήστε τα τάκος με την ανοιχτή πλευρά προς τα κάτω και ροδίστε τα και από τις δύο πλευρές.

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