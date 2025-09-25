search
25.09.2025
25.09.2025

«Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» – Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

25.09.2025 11:58
touni-new

Θέμα συζήτησης κατάφερε να γίνει, για ακόμα μια φορά, η Ιωάννα Τούνη η οποία -όπως φαίνεται- δεν το αποφεύγει, με ένα ακόμα βίντεό της να προκαλεί πλήθος αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, η Influencer κι επιχειρηματίας ανέβασε ένα κλιπ στον λογαριασμό της εταιρείας της, όπου χορεύει το τραγούδι της Ριάνα «Breakin’ Dishes» γράφοντας: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας».

@bubblegun_world Το ‘πε 👀✨ #fyp #bubblegun #fyppp #bubblegunworld ♬ original sound – 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕

Η εν λόγω φράση «άναψε φωτιές» στα σχόλια, με τους followers να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν σε ποιον αναφέρεται. Πολλοί, ωστόσο, σχολίασαν ότι η ατάκα είναι «σπόντα» για τον πρώην της και πατέρα του παιδιού της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τα αρνητικά μηνύματα να κατακλύζουν το προφίλ της.

«Αφού όλο έλειπες, τι να κάνει και αυτός, βαρέθηκε μόνος του», «Ας ήσουν ικανή να τον κρατήσεις» είναι λίγα μόνο εξ αυτών…

