Τσιμτσιλή: «Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει ότι παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες – Μην κουνάμε τη σημαία της νομιμότητας» (Video)

Στη φωτογραφία του Νίκου Συρίγου και της Ελεονώρας Ζουγανέλη να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι μίλησε με τον Νίκο Συρίγο ο οποίος έχει στεναχωρηθεί ιδιαιτέρως με το συμβάν, καθώς κάποιοι χρησιμοποίησαν αυτή τη φωτογραφία για να δείξουν ότι δεν σέβονται τον νόμο.

Ένας εξ αυτών και ο υπουργός Υγείας ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα περί νομιμότητας, επισημαίνοντας ότι ως δημόσια πρόσωπα θα έπρεπε πρώτοι εκείνοι να τηρούν τον νόμο και να μην οδηγούν χωρίς κράνος.

«Καταρχήν εύχομαι στην κ. Ζουγανέλη και στον κ. Συρίγο να είναι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Επειδή όμως είναι δημόσια πρόσωπα και οι συνήθειες τους μπορούν να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους, να τηρούν τον νόμο και να φορούν στις μετακινήσεις τους πάντα κράνος: το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει καμπάνια για αυτό, έχει προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή και έχει εισηγηθεί αυστηρούς νόμους. Όχι για να τιμωρήσουμε κάποιον, αλλά διότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σώζουμε ζωές» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, από την πλευρά της, θέλησε να θυμίσει στον υπουργό Υγείας ότι παλαιότερα ο ίδιος είχε παραδεχτεί on camera ότι μάλλον είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες, σημειώνοντας ότι ο καθείς είναι υποχρεωμένος τόσο απέναντι στον εαυτό του όσο και απέναντι στους άλλους να τηρεί τον νόμο.

«Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, που υπερθεμάτισε με αυτή τη φωτογραφία, πριν λίγα χρόνια είχε κάνει δήλωση στις κάμερες ότι με τη μηχανή μάλλον παραβίασε και μερικούς ερυθρούς σηματοδότες. Μην κουνάμε τη σημαία της νομιμότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά και το παράνομο είναι λάθος, ειδικά σε μία χώρα που χύνεται άδικα αίμα στους δρόμους. Πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας. Εγώ προσωπικά έχω χάσει τον πατέρα μου σε τροχαίο, οπότε ξέρω πώς είναι κάποιος να μην τηρεί τον νόμο. Μην περιμένουμε όμως τον άλλο στη γωνία, για να υπερθεματίσουμε το νόμιμο ή το παράνομο. Όλοι μπορεί κάποια στιγμή να έχουν κάνει λάθος» πρόσθεσε η οικοδέσποινα του Happy Day.

