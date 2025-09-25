Χρήστος Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα βίντεο με τον Χρήστο Μάστορα να ερμηνεύει την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο η Κλαυδία εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.
Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο, καθώς ο τραγουδιστής δεν είναι μόνος του αλλά με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση οι οποίες τραγουδούν μαζί του.
Στο βίντεο, ο Χρήστος Μάστορας κρατάει μια παιδική κιθάρα την οποία, ωστόσο, χρησιμοποιεί σαν κανονική,
«No comment» έγραψε στη λεζάντα η Βασιλική Μιλλούση για το ντουέτο νονού-βαφτιστήρας.
Διαβάστε επίσης:
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Πολλές φορές δείλιασα, σταμάτησα, αναρωτήθηκα μήπως μου έχει γίνει έμμονη ιδέα η εγκυμοσύνη»
Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι
Γιώργος Σταυρόπουλος: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του «μίστερ εθνικά μπούτια»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.