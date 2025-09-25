Χρήστος Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση (Video)

Ένα βίντεο με τον Χρήστο Μάστορα να ερμηνεύει την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο η Κλαυδία εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο, καθώς ο τραγουδιστής δεν είναι μόνος του αλλά με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση οι οποίες τραγουδούν μαζί του.

Στο βίντεο, ο Χρήστος Μάστορας κρατάει μια παιδική κιθάρα την οποία, ωστόσο, χρησιμοποιεί σαν κανονική,

«No comment» έγραψε στη λεζάντα η Βασιλική Μιλλούση για το ντουέτο νονού-βαφτιστήρας.

