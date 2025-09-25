search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:05
LIFESTYLE

25.09.2025 10:10

Slimane: Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος που «μάγεψε» στη Eurovision 2024 (Video)

25.09.2025 10:10
Για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού καταδικάστηκε ο Slimane που εντυπωσίασε στη Eurovision του 2024, με τον Γάλλο τραγουδιστή να καλείται να καταβάλλει 10.000 ευρώ.

Αν και ο καλλιτέχνης είχε τηρήσει σιγή ιχθύος μετά τις καταγγελίες, μια σειρά από μαρτυρίες και μηνύματα που είχε στείλει από το κινητό του τηλέφωνο, δεν του άφησαν περιθώρια ούτε να αρνηθεί ούτε και να απαλλαγεί από τις κατηγορίες.

Ο εν λόγω τεχνικός κατήγγειλε τον τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση στα παρασκήνια της περιοδείας το 2023. Η έρευνα ξεκίνησε έναν χρόνο αργότερα και σύμφωνα με τη δικηγόρο των εναγόντων, Anne-Sophie Charrieras, τα περιστατικά έλαβαν χώρα ενώπιον αρκετών μαρτύρων, με κάποιους εξ αυτών να καταγράφουν εικόνες με τα τηλέφωνά τους, στιγμιότυπα που εν τέλει αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για τον φάκελο της έρευνας.

Γαλλικά μέσα, όπως η γαλλική έκδοση της HuffPost, αναφέρουν ότι ο Slimane και η ομάδα τεχνικών διοργάνωσαν πάρτι για να γιορτάσουν την περιοδεία, με τον τεχνικό να υποστηρίζει ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον τραγουδιστή όταν περίπου στη 01:00 ο Slimane τον «στρίμωξε» σε έναν τοίχο και τον ανάγκασε να τον αγκαλιάσει.

Στη συνέχεια, του πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά και παρά την άρνηση του τεχνικού, τον έσυρε στο καμαρίνι απ’ όπου ο τεχνικός κατάφερε να φύγει βιαστικά για να πάει στο πούλμαν της περιοδείας.

«Ο πελάτης μου αισθανόταν πολύ άβολα. Του έλεγε συνεχώς ότι δεν τον ενδιαφέρει, αλλά ο καλλιτέχνης επέμενε και τον ρώτησε αν θα ενδιαφέρονταν άλλα μέλη της ομάδας» επισημαίνει η δικηγόρος του τεχνικού, Αν Σόφι Χαριέρας.

Στην καταγγελία του αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Slimane έστελνε μηνύματα στον τεχνικό για τουλάχιστον δύο ώρες. «Πρόκειται για πλήθος μηνυμάτων και βίντεο σεξουαλικού ή και πορνογραφικού χαρακτήρα» σημειώνει η δικηγόρος του.

Το δικαστήριο του Saint-Étienne έκρινε τον Slimane ένοχο για σεξουαλική παρενόχληση που διαπράχθηκε μέσω ψηφιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, καταδίκασε τον τραγουδιστή σε πρόστιμο 10.000 ευρώ, όπως υπέδειξε η εισαγγελέας.

Ο Slimane αποτέλεσε αρχικά αντικείμενο έρευνας για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση δύο τεχνικών. Το δικαστήριο εν τέλει διατήρησε μόνο τα στοιχεία παρενόχλησης που αφορούσαν έναν από τους καταγγέλλοντες. Η έρευνα ξεκίνησε λίγο μετά τη Eurovision του 2024 όπου ο Slimane συγκλόνισε με την ερμηνεία του.

Αυτή η δικαστική απόφαση τερματίζει μια υπόθεση που διήρκεσε αρκετούς μήνες, από την έναρξη της προκαταρκτικής έρευνας τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι την καταδίκη που εκδόθηκε την Τρίτη (23-09-2025) από το δικαστήριο.

