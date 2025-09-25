search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 11:29

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος μετά την κατάρρευση της σπουδαίας ερμηνεύτριας στο Ηρώδειο – Τα τελευταία νέα για την υγεία της (Video)

25.09.2025 11:29
marinella-new

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Ηρώδειο προκειμένου να απολαύσει τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η Μαρινέλλα εμφανίζεται λαμπερή στη σκηνή, ερμηνεύει a cappella και καταχειροκροτείται.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Μαρινέλλα καταρρέει στη σκηνή, οι θεατές παγώνουν… Έναν χρόνο μετά, η σπουδαία ερμηνεύτρια εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

«Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αντώνης Ρέμος μιλώντας συγκινημένος για τη συνάδελφο και στενή του φίλη, ότι τη βραδιά εκείνη η Μαρινέλλα δεν έφυγε ούτε όμως έμεινε…

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος αποκάλυψε στο Πρωινό τη σημερινή κατάσταση της υγείας της, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος στην περίπτωση της Μαρινέλλας δεν είναι σύμμαχος.

«Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά, η μαγική φωνή της έναν χρόνο μετά δεν ακούγεται. Ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή μας, την είχε περιγράψει ως μία σταθερά δύσκολη κατάσταση και έτσι είναι. Κι αν σκεφτούμε το προχωρημένο της ηλικίας της, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ενώ συνήθως ο χρόνος λέμε ότι είναι σύμμαχος, στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Η ηλικία αυτή σε συνδυασμό με τον χρόνο που έχει περάσει καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Τσιμτσιλή: «Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει ότι παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες – Μην κουνάμε τη σημαία της νομιμότητας» (Video)

Slimane: Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος που «μάγεψε» στη Eurovision 2024 (Video)

Χρήστος Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flotilla_for_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία στέλνει και δεύτερο πολεμικό πλοίο ως συνοδεία της αποστολής Global Sumud Flottilla

rolling-stones-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Διεκδικούν το δικαίωμα καταγραφής της ψήφου τους οι ανεξάρτητοι

peugeot_3008_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εμπορική επιτυχία συνεχίζεται: Εορτασμός του 200.000ου Peugeot 3008 που παράχθηκε στο εργοστάσιο του Sochaux

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:25
flotilla_for_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία στέλνει και δεύτερο πολεμικό πλοίο ως συνοδεία της αποστολής Global Sumud Flottilla

rolling-stones-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του άλμπουμ τους «Black And Blue» (Video)

sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί

1 / 3