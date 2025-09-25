Μαρινέλλα: Ένας χρόνος μετά την κατάρρευση της σπουδαίας ερμηνεύτριας στο Ηρώδειο – Τα τελευταία νέα για την υγεία της (Video)

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Ηρώδειο προκειμένου να απολαύσει τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η Μαρινέλλα εμφανίζεται λαμπερή στη σκηνή, ερμηνεύει a cappella και καταχειροκροτείται.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Μαρινέλλα καταρρέει στη σκηνή, οι θεατές παγώνουν… Έναν χρόνο μετά, η σπουδαία ερμηνεύτρια εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

«Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αντώνης Ρέμος μιλώντας συγκινημένος για τη συνάδελφο και στενή του φίλη, ότι τη βραδιά εκείνη η Μαρινέλλα δεν έφυγε ούτε όμως έμεινε…

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος αποκάλυψε στο Πρωινό τη σημερινή κατάσταση της υγείας της, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος στην περίπτωση της Μαρινέλλας δεν είναι σύμμαχος.

«Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά, η μαγική φωνή της έναν χρόνο μετά δεν ακούγεται. Ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή μας, την είχε περιγράψει ως μία σταθερά δύσκολη κατάσταση και έτσι είναι. Κι αν σκεφτούμε το προχωρημένο της ηλικίας της, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ενώ συνήθως ο χρόνος λέμε ότι είναι σύμμαχος, στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Η ηλικία αυτή σε συνδυασμό με τον χρόνο που έχει περάσει καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Τσιμτσιλή: «Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει ότι παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες – Μην κουνάμε τη σημαία της νομιμότητας» (Video)

Slimane: Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος που «μάγεψε» στη Eurovision 2024 (Video)

Χρήστος Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση (Video)