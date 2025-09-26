Καβγάς αλά Μακρόν ή… συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Μελάνια στο ελικόπτερο; Ειδικοί ανάγνωσης χειλιών λύνουν το… μυστήριο

Πολλές συζητήσεις και σχόλια προκάλεσε το στιγμιότυπο που «τσάκωσε» τους Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία να έχουν μια έντονη συζήτηση μέσα στο Marine One, λίγο πριν αποβιβαστούν στον Λευκό Οίκο.

Το βίντεο δείχνει τον πρόεδρο να δείχνει με το δάχτυλό του την Πρώτη Κυρία, η οποία αντιδρά κουνώντας το κεφάλι της κατά τη διάρκεια της σκηνής που καταγράφηκε μέσα από τα παράθυρα του Marine One, καθώς προσγειωνόταν στο South Lawn το βράδυ της Τετάρτης.

Υπήρξαν κάποιοι που μίλησαν για καβγά του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ όπως «συνελήφθη» προ καιρού να κάνει το ζεύγος Μακρόν, λίγο πριν κατέβουν από το αεροσκάφος στο Βιετνάμ, οι ειδικοί όμως πιστεύουν ότι η συζήτηση αφορούσε το viral περιστατικό με την κυλιόμενη σκάλα στην έδρα του ΟΗΕ στο Μανχάταν την προηγούμενη μέρα.

«Από την δική μου ερμηνεία, δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαζε με τη Μελάνια Τραμπ — αλλά με τα παρατράγουδα στον ΟΗΕ», δήλωσε στην Daily Mail ο ειδικός στην ανάγνωση χειλιών Jeremy Freeman, ο οποίος έχει καταθέσει ως εμπειρογνώμονας σε δικαστικές υποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

What Donald Trump and Melania's finger waving exchange was really about as lip reader reveals details of the awkward conversation on Marine One https://t.co/vrzsWt3pAv — Daily Mail (@DailyMail) September 26, 2025

«Ήταν απίστευτο. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό;» πιστεύει ο Freeman ότι απάντησε ο αρχηγός του Αμερικανικού κράτους.

«Ντόναλντ, κοίτα με», του λέει στη συνέχεια πριν κατέβουν από το ελικόπτερο και περπατήσουν χέρι-χέρι πάνω στο γρασίδι.

Apparent finger-waving spat between Trump, Melania on Marine One was actually president ranting about UN escalator: lip readers https://t.co/0p0Kf0GgGk pic.twitter.com/1mHgxhU9Qr September 26, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο κυλιόμενος διάδρομος στην έδρα του ΟΗΕ σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία πάτησαν πάνω του την Τρίτη, λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση.

Η Πρώτη Κυρία, που στεκόταν μπροστά από τον Τραμπ, παραπάτησε όταν ο κυλιόμενος διάδρομος σταμάτησε να λειτουργεί, όπως δείχνει το βίντεο.

Here’s when the UN escalator stopped working the second Trump & Melania got to it



(The teleprompter stopped right when he started his speech also) pic.twitter.com/fxmDetY3Yb — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 23, 2025

«Είναι απίστευτο το ότι η Μελάνια κι εγώ δεν πέσαμε μπροστά πάνω στις αιχμηρές άκρες αυτών των σιδερένιων σκαλοπατιών, με το πρόσωπο πρώτα», δημοσίευσε αργότερα ο Τραμπ στο διαδίκτυο για το περιστατικό. «Ήταν μόνο επειδή κρατιόμασταν σφιχτά από την κουπαστή, αλλιώς θα ήταν καταστροφή».

Minutes into his speech, President Trump says all he got from the United Nations was a broken escalator and faulty teleprompter.



On the UN overall, he says, "That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential….but it's not… pic.twitter.com/B70DP8VN0A — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 23, 2025

Πάντως, δεν ήταν το μόνο παράπονο του Τραμπ από τον ΟΗΕ, καθώς στην αρχή της ομιλίας -χειμάρρου του Αμερικανού προέδρου, δεν δούλεψε το οτοκιού, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να… κρυφοκοιτάζει τις σημειώσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

Η Ζαχάροβα προειδοποιεί για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν επιβεβαιωθεί η επιχείρηση δολιοφθοράς του Κιέβου στην Ευρώπη

Κοινή δήλωση 20 κρατών για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα