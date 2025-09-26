Καβγάς αλά Μακρόν ή… συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Μελάνια στο ελικόπτερο; Ειδικοί ανάγνωσης χειλιών λύνουν το… μυστήριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλές συζητήσεις και σχόλια προκάλεσε το στιγμιότυπο που «τσάκωσε» τους Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία να έχουν μια έντονη συζήτηση μέσα στο Marine One, λίγο πριν αποβιβαστούν στον Λευκό Οίκο.
Το βίντεο δείχνει τον πρόεδρο να δείχνει με το δάχτυλό του την Πρώτη Κυρία, η οποία αντιδρά κουνώντας το κεφάλι της κατά τη διάρκεια της σκηνής που καταγράφηκε μέσα από τα παράθυρα του Marine One, καθώς προσγειωνόταν στο South Lawn το βράδυ της Τετάρτης.
Υπήρξαν κάποιοι που μίλησαν για καβγά του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ όπως «συνελήφθη» προ καιρού να κάνει το ζεύγος Μακρόν, λίγο πριν κατέβουν από το αεροσκάφος στο Βιετνάμ, οι ειδικοί όμως πιστεύουν ότι η συζήτηση αφορούσε το viral περιστατικό με την κυλιόμενη σκάλα στην έδρα του ΟΗΕ στο Μανχάταν την προηγούμενη μέρα.
«Από την δική μου ερμηνεία, δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαζε με τη Μελάνια Τραμπ — αλλά με τα παρατράγουδα στον ΟΗΕ», δήλωσε στην Daily Mail ο ειδικός στην ανάγνωση χειλιών Jeremy Freeman, ο οποίος έχει καταθέσει ως εμπειρογνώμονας σε δικαστικές υποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Ήταν απίστευτο. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό;» πιστεύει ο Freeman ότι απάντησε ο αρχηγός του Αμερικανικού κράτους.
«Ντόναλντ, κοίτα με», του λέει στη συνέχεια πριν κατέβουν από το ελικόπτερο και περπατήσουν χέρι-χέρι πάνω στο γρασίδι.
Υπενθυμίζεται ότι ο κυλιόμενος διάδρομος στην έδρα του ΟΗΕ σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία πάτησαν πάνω του την Τρίτη, λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση.
Η Πρώτη Κυρία, που στεκόταν μπροστά από τον Τραμπ, παραπάτησε όταν ο κυλιόμενος διάδρομος σταμάτησε να λειτουργεί, όπως δείχνει το βίντεο.
«Είναι απίστευτο το ότι η Μελάνια κι εγώ δεν πέσαμε μπροστά πάνω στις αιχμηρές άκρες αυτών των σιδερένιων σκαλοπατιών, με το πρόσωπο πρώτα», δημοσίευσε αργότερα ο Τραμπ στο διαδίκτυο για το περιστατικό. «Ήταν μόνο επειδή κρατιόμασταν σφιχτά από την κουπαστή, αλλιώς θα ήταν καταστροφή».
Πάντως, δεν ήταν το μόνο παράπονο του Τραμπ από τον ΟΗΕ, καθώς στην αρχή της ομιλίας -χειμάρρου του Αμερικανού προέδρου, δεν δούλεψε το οτοκιού, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να… κρυφοκοιτάζει τις σημειώσεις του.
Διαβάστε επίσης:
Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας
Η Ζαχάροβα προειδοποιεί για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν επιβεβαιωθεί η επιχείρηση δολιοφθοράς του Κιέβου στην Ευρώπη
Κοινή δήλωση 20 κρατών για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.