Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου εάν επιβεβαιωθούν οι αναφορές των ουγγρικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα σχέδια του Κιέβου να διεξάγει επιχείρηση ψευδούς σημαίας ή αλλιώς προβοκάτσια, στη Ρουμανία και την Πολωνία.

Η διπλωμάτης, στο κανάλι της στο Telegram, επέστησε την προσοχή σε αναφορές που εμφανίστηκαν σήμερα σε πολλά ουγγρικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα σχέδια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πραγματοποιήσει πράξεις δολιοφθοράς στη Ρουμανία και την Πολωνία με στόχο να κατηγορήσει τη Ρωσία.

«Έτσι, η Μπάνκοβα (σ.σ. ο δρόμος όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο της Ουκρανίας) προετοιμάζει το δικό της «περιστατικό στο Γκλάιβιτς»—με στόχο να δημιουργήσει ένα casus belli για πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ», σχολίασε η διπλωμάτης. «Εάν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, τότε πρέπει να παραδεχτούμε: ποτέ στη σύγχρονη εποχή η Ευρώπη δεν ήταν τόσο κοντά στο ξέσπασμα ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου».

Η Ζαχάροβα σημείωσε ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σχέδιο του καθεστώτος του Κιέβου αποτελείται από διάφορα σημεία. Αυτά περιλαμβάνουν την επισκευή αρκετών καταρριφθέντων ή αναχαιτισμένων ρωσικών UAV, τον εξοπλισμό τους με πυρομαχικά, την αποστολή UAV που ελέγχονται από Ουκρανούς ειδικούς, μεταμφιεσμένων ως «ρωσικά drones», σε μεγάλους κόμβους μεταφορών του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και τη Ρουμανία, και ταυτόχρονα τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης στην Ευρώπη για να κατηγορηθεί η Μόσχα για τα πάντα, και την υποκίνηση μιας ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

«Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόκληση, στις 16 Σεπτεμβρίου, ρωσικά UAV Geran είχαν ήδη μεταφερθεί στο πεδίο εκπαίδευσης Yavoriv στη Δυτική Ουκρανία, όπου βρίσκεται το Διεθνές Κέντρο Ειρηνευτικής Διατήρησης και Διεθνούς Ασφάλειας της Εθνικής Ακαδημίας Hetman Petro Sahaidachny. Είχαν προηγουμένως επισκευαστεί στο εργοστάσιο LORTA στο Λβιβ», συνέχισε η διπλωμάτης.

«Όπως γράφουν οι Ούγγροι δημοσιογράφοι, ο λόγος για τις ενέργειες του Ζελένσκι είναι απλός: οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υφίστανται μια συντριπτική ήττα. Η ήττα του στρατού δεν συμβαίνει πλέον σε τακτικό επίπεδο, αλλά αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Τι είναι το «περιστατικό στο Γκλάιβιτς»

Το «περιστατικό στο Γκλάιβιτς» ήταν μια επιχείρηση της ναζιστικής Σούτσσταφφελ (SS) στις 31 Αυγούστου 1939, κατά την οποία Γερμανοί αξιωματικοί ντυμένοι με πολωνικές στολές κατέλαβαν τον ραδιοφωνικό σταθμό στο Γκλιβίτσε (Γκλάιβιτς) της Πολωνίας και μετέδωσαν αντιγερμανικό μήνυμα στα πολωνικά, για να δώσουν προσχηματική αφορμή στη Γερμανία για την εισβολή στην Πολωνία την επόμενη μέρα.

