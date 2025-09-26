Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

Τουρκογερμανική… σύρραξη που κατέληξε με ήττα της Τουρκίας προκάλεσε η παρασκευή του ντονέρ- κεμπάπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρει το BBC, η Τουρκία επιχείρησε να επιβληθούν αυστηροί κανόνες για το πώς πρέπει να παρασκευάζεται το ντονέρ κεμπάπ, αλλά αναγκάστηκε να αποσύρει το αίτημα για την αναγνώριση του ντονέρ με την ετικέτα «Παραδοσιακή Ειδικότητα Εγγυημένη» (TSG), μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, ιδίως από τη Γερμανία.

Turkey abandons bid to force doner kebab rules on Europe https://t.co/P0BOn4jkna — BBC News (World) (@BBCWorld) September 26, 2025

Η Τουρκία στην προσφυγή της υποστήριξε πως το ντονέρ είναι εθνικό πιάτο με ιστορία που φτάνει στον 16ο αιώνα, το οποίο εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης των Τούρκων.

Με βάση αυτή την επιχειρηματολογία, η Διεθνής Ομοσπονδία Ντονέρ της Τουρκίας (Udofed) πρότεινε να ισχύουν οι εξής κανόνες στην ΕΕ για το ντονέρ:

Χρήση μόνο βοδινού άνω των 16 μηνών, αρνιού άνω των 6 μηνών ή κοτόπουλου (μπούτι και στήθος).

Απαγόρευση μοσχαριού γάλακτος (veal) και γαλοπούλας.

Κοπή του κρέατος σε πάχος 3-5 χιλιοστά.

Ρυθμίσεις ακόμη και για τον τύπο του μαχαιριού και τη μαρινάδα.

Αντέδρασε η Γερμανία – «Ανήκει σε εμάς»

Η Γερμανία αντέδρασε έντονα, καθώς το δικό της ντονέρ έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο εθνικό street food.

Το υπουργείο Γεωργίας στο Βερολίνο μίλησε για «έκπληξη» απέναντι στο τουρκικό αίτημα. Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τζεμ Εζντεμίρ -πολιτικός τουρκικής καταγωγής- ξεκαθάρισε:

«Το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία. Ο καθένας αποφασίζει μόνος του πώς θα το φάει».

Στη Γερμανία, το ντονέρ περιέχει συχνά μοσχάρι γάλακτος και σερβίρεται σε πίτα με λάχανο, τουρσιά, κρεμμύδι, πίκλες και σάλτσες.

Στη Γερμανία ζουν πάνω από 1,5 εκατ. Τούρκοι πολίτες και σχεδόν ο ίδιος αριθμός τουρκικής καταγωγής. Περίπου 60.000 άνθρωποι εργάζονται στη βιομηχανία του ντονέρ, ενώ παράγονται 400 τόνοι την ημέρα, με τζίρο 2,4 δισ. ευρώ τον χρόνο μόνο στη Γερμανία. Σε όλη την Ευρώπη, οι πωλήσεις ντονέρ φτάνουν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Τελικά, η τουρκική ομοσπονδία απέσυρε επισήμως την αίτησή της στις 23 Σεπτεμβρίου, μετά τη «βροχή» ενστάσεων.

Αξιωματούχος της ΕΕ τόνισε, μάλιστα, πως η πρόταση θα οδηγούνταν έτσι κι αλλιώς σε απόρριψη.

