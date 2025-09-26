search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 20:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 19:42

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

26.09.2025 19:42
doner kebab 77- new

Τουρκογερμανική… σύρραξη που κατέληξε με ήττα της Τουρκίας προκάλεσε η παρασκευή του ντονέρ- κεμπάπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρει το BBC, η Τουρκία επιχείρησε να επιβληθούν αυστηροί κανόνες για το πώς πρέπει να παρασκευάζεται το ντονέρ κεμπάπ, αλλά αναγκάστηκε να αποσύρει το αίτημα για την αναγνώριση του ντονέρ με την ετικέτα «Παραδοσιακή Ειδικότητα Εγγυημένη» (TSG), μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, ιδίως από τη Γερμανία.

Η Τουρκία στην προσφυγή της υποστήριξε πως το ντονέρ είναι εθνικό πιάτο με ιστορία που φτάνει στον 16ο αιώνα, το οποίο εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης των Τούρκων.

Με βάση αυτή την επιχειρηματολογία, η Διεθνής Ομοσπονδία Ντονέρ της Τουρκίας (Udofed) πρότεινε να ισχύουν οι εξής κανόνες στην ΕΕ για το ντονέρ:

  • Χρήση μόνο βοδινού άνω των 16 μηνών, αρνιού άνω των 6 μηνών ή κοτόπουλου (μπούτι και στήθος).
  • Απαγόρευση μοσχαριού γάλακτος (veal) και γαλοπούλας.
  • Κοπή του κρέατος σε πάχος 3-5 χιλιοστά.
  • Ρυθμίσεις ακόμη και για τον τύπο του μαχαιριού και τη μαρινάδα.

Αντέδρασε η Γερμανία – «Ανήκει σε εμάς»

Η Γερμανία αντέδρασε έντονα, καθώς το δικό της ντονέρ έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο εθνικό street food.

Το υπουργείο Γεωργίας στο Βερολίνο μίλησε για «έκπληξη» απέναντι στο τουρκικό αίτημα. Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τζεμ Εζντεμίρ -πολιτικός τουρκικής καταγωγής- ξεκαθάρισε:

«Το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία. Ο καθένας αποφασίζει μόνος του πώς θα το φάει».

Στη Γερμανία, το ντονέρ περιέχει συχνά μοσχάρι γάλακτος και σερβίρεται σε πίτα με λάχανο, τουρσιά, κρεμμύδι, πίκλες και σάλτσες.

Στη Γερμανία ζουν πάνω από 1,5 εκατ. Τούρκοι πολίτες και σχεδόν ο ίδιος αριθμός τουρκικής καταγωγής. Περίπου 60.000 άνθρωποι εργάζονται στη βιομηχανία του ντονέρ, ενώ παράγονται 400 τόνοι την ημέρα, με τζίρο 2,4 δισ. ευρώ τον χρόνο μόνο στη Γερμανία. Σε όλη την Ευρώπη, οι πωλήσεις ντονέρ φτάνουν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Τελικά, η τουρκική ομοσπονδία απέσυρε επισήμως την αίτησή της στις 23 Σεπτεμβρίου, μετά τη «βροχή» ενστάσεων.

Αξιωματούχος της ΕΕ τόνισε, μάλιστα, πως η πρόταση θα οδηγούνταν έτσι κι αλλιώς σε απόρριψη.

Διαβάστε επίσης:

Κοινή δήλωση 20 κρατών για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα

Λιμοκτονία και κακοποίηση από το Ισραήλ στον διακεκριμένο Παλαιστίνιο γιατρό Αμπού Σαφίγια

«Είσαι πολύ επιλεκτικός» – To αστείο Λαβρόφ για την εξαφάνιση της ρωσικής σημαίας σε φωτογραφία με τον Γκουτέρες του ΟΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio kifisia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο

jenifer-lawrence
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία»

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

maria_zaharova
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζαχάροβα προειδοποιεί για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν επιβεβαιωθεί η επιχείρηση δολιοφθοράς του Κιέβου στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 19:59
troxaio kifisia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο

jenifer-lawrence
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία»

1 / 3