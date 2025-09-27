Ναταλία Λιονάκη: Η έμμεση απάντηση στα σκληρά λόγια της μητέρας της

Έμμεση απάντηση στη μητέρα της, Τζένη, έδωσε η Ναταλία Λιονάκη που πλέον ζει ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα.

«Δεν μου λείπει το παιδί μου. Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου… Το χαστούκι της αχαριστίας είναι το μεγαλύτερο. Το παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα», είχε δηλώσει πρόσφατα η μητέρα της.

Η απάντηση ήρθε μέσω του πρεσβύτερου Τιμόθεου, στην εκπομπή Weekend Live: «Πληροφορηθείσα η αδερφή Φεβρωνία της ασχήμιας αυτής εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως “είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου”».

Την ίδια ώρα, ο αρχισυντάκτης του ekklisiaonline, Ανδρέας Καραγιάννης, αποκάλυψε ότι η μοναχή Φεβρωνία είχε αρχικά βρεθεί στο Ηράκλειο για να ακολουθήσει το μοναστικό μονοπάτι, ωστόσο αναγκάστηκε να φύγει λόγω bullying.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ναταλία Λιονάκη «σπάει» έστω και έμμεσα τη σιωπή της.

