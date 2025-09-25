Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της – «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

Ένα ακόμη ξέσπασμα είχε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, μην μπορώντας, χρόνια μετά, να αποδεχτεί την απόφαση της κόρης της να ζήσει σε μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία.

Με νέες δηλώσεις της στο Πρωινό, η κα Τζένη Λιονάκη δεν έκρυψε την πικρία αλλά και τον θυμό της για το γεγονός ότι η πρώην ηθοποιός έφυγε χωρίς εξήγηση, ενώ αμφισβήτησε την αληθινή της σχέση με τον Θεό.

Τόνισε δε, ότι η ίδια έμεινε σε έναν γάμο για χάρη της, εισπράττοντας από εκείνη «αχαριστία».

«Δεν φεύγει ο θυμός. Θα πεθάνω με αυτόν και όχι απλά τον νιώθω, τον εκφράζω κιόλας. Το μεγαλύτερο χαστούκι είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Και όταν έχεις δώσει τα πάντα και έχεις μείνει σε έναν γάμο γι αυτό το παιδί για να μην στεναχωρηθεί και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου πει μια κουβέντα. Της έλεγα “παιδί μου γιατί φοράς μαύρα; Θα γίνεις καλόγρια;” και μου έλεγε “μην ακούς βλακείες, δεν υπάρχει περίπτωση”. Μου έλεγε ψέματα. Υποτίθεται ότι κάποιος που πάει να γίνει παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα, αρά αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να αγαπάς τους φτωχούς, αυτά που της είπα και εγώ» είπε και πρόσθεσε:

Όσο για την απόφαση της μοναχής Φεβρωνίας να διδάξει σε παιδιά σε σχολείο της Κένυας ανάγνωση και γραφή, η μητέρα της σχολιάζει ότι θα μπορούσε να διδάξει σε ορφανοτροφεία στην Ελλάδα, αφού είναι μορφωμένη και πολύγλωσση χάρη στις «δικές της θυσίες, όπως τόνισε.

«Τι κάνει στα μοναστήρια; Πάει λέει να διδάξει. Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφεία να πάει να διδάξει; Η Ναταλία είναι φιλόλογος – γλωσσολόγος. Ξέρει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, αυτά δεν της τα έδωσε το μοναστήρι, τα πλήρωνα εγώ προσωπικά. Δεν μου λείπει το παιδί μου, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου, το παιδί μου δεν ήταν έτσι. Τα πάντα μου έλεγε, όταν ξεκίνησε από εκεί, τότε άλλαξε η συμπεριφορά της. Όταν το παιδί σου πεθαίνει έχεις έναν τάφο και πας και κλαις. Όταν το παιδί σου είναι εκεί. Ποιος; Πού; Τι;».

«Έχω κόρη; Είχα ποτέ; της είχα προσφέρει τα πάντα»

«Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Μου το ανακοίνωσε ξαφνικά», τόνισε, εκφράζοντας πίκρα ότι η κόρη της εξαφανίστηκε από τη ζωή της: «Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Αν είχα, θα με έπαιρνε να με ρωτήσει τι κάνω. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη. Αν δεν θέλει να με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα», είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι αρνείται να την αποκαλεί Φεβρωνία: «Δεν δέχομαι να τη λέτε έτσι. Βαφτίστηκε Ναταλία. Είναι άλλο πράγμα η πίστη στον Χριστό και την Παναγία, κι άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια» είπε, μεταξύ άλλων, χθες (24/9) σε ένα ακόμη ξέσπασμα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

