27.09.2025 19:05

Μαυροματάκης: «Δεν νομίζω ότι μου κόστισε η διαφήμιση» (Video)

27.09.2025 19:05
mavromatakis

Ο Μανώλης Μαυροματάκης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με τον Τάσο Ιορδανίδη και την Ζωή Κρονάκη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη διαφήμιση που τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή και τα οφέλη που τελικά αποκόμισε.

«Δεν νομίζω ότι μου κόστισε. Οι άνθρωποι του χώρου με ήξεραν πάνω κάτω από πριν -όχι τόσο όσο μετά- αλλά κι εγώ δεν ακολούθησα μια διαδρομή πιο συμβατή. Δεν ήταν ότι αρνήθηκα να πέσω στον πειρασμό, αλλά δεν μου άρεσε» δήλωσε ο Μανώλης Μαυροματάκης και πρόσθεσε:

«Μέχρι και τώρα ο κόσμος μου το λέει. Συμβαίνει και να σε παρεξηγήσουν από μια σου επιλογή. Εξαρτάται σε τι επίπεδο είναι η αγορά που κινείσαι. Θέλει ένα μέτρο, αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς και τη δημοφιλία που σου προσφέρει η τηλεόραση».

