Εριέττα Κούρκουλου για το Birth Center: Έρχεται μια νέα αρχή (Video)

Για το Birth Center, το Κέντρο Φυσικού Τοκετού που δημιούργησε και το οποίο, πριν από λίγους μήνες, ανέστειλε τη λειτουργία του μίλησε η Εριέττα Κούρκουλου.

Σε συνέντυεξή της στο podcast «Proud Mama» της Νταϊάνα Ντραγκάντσεα, θέλησε να κάνει σαφές ότι η απόφαση αυτή δεν σήμαινε το τέλος, αλλά μια παύση με σκοπό την ανασύνταξη.

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση για το προσωρινό «πάγωμα» της λειτουργίας του Birth Center είχε συζητηθεί ποικιλοτρόπως, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Το Κέντρο εισέρχεται σε μια περίοδο διακοπής λειτουργίας για λόγους επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του και οργανωτικής αναδιάρθρωσης» είχε εξηγήσει μέσα από μια ανάρτησή της η ίδια, διευκρινίζοντας πως για ένα διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται φυσικοί τοκετοί στις εγκαταστάσεις του.

«Έχω δουλέψει πάρα πολλά σενάρια»

Μέσα από τη νέα της συνέντευξη, η Εριέττα Κούρκουλου αποκάλυψε ότι το κεφάλαιο του Birth Center όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά αντιθέτως, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανασχεδιασμού, με την ίδια να έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου της τους τελευταίους μήνες σε αυτό.

«Έχω δουλέψει πάρα πολύ αυτούς τους δυο μήνες πάρα πολλά σενάρια σχετικά με το ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη μέρα για το The Birth Center. Νομίζω ότι έχω καταλήξει», τόνισε.

Το επόμενο βήμα

Παρά το γεγονός ότι δεν θέλησε να αποκαλύψει ακόμα περισσότερες, ξεκαθάρισε ωστόσο, πως οι εξελίξεις είναι κοντά.

«Θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα. Όχι γιατί το κρατάω κρυφό, αλλά γιατί όταν δεν έχει “δέσει” κάτι, προτιμώ να μην το επικοινωνώ και μετά να χαλάσει. Έχουμε όμως καταλήξει κάπου και θα γίνει μια πολύ σπουδαία προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση. Υπάρχουν επόμενα βήματα» τόνισε.

