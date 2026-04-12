Eurovision 2026: Ξεσήκωσε του eurofans στο Άμστερνταμ ο Akylas (Video)

Θερμή ήταν η υποδοχή του κοινού για την ελληνική συμμετοχή στο Eurovision in Concert, με τον Akylas να εξακολουθεί να αφήνει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη Eurovision Song Contest 2026.

Με κάθε του εμφάνιση, ο καλλιτέχνης ενισχύει τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής, κάτι που όπως φαίνεται κατόρθωσε να κάνει και με το ταξίδι του στο Άμστερνταμ, συμμετέχοντας στο δημοφιλές Eurovision in Concert, ένα από τα σημαντικότερα pre-parties του διαγωνισμού που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος φανς από όλη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Akylas κατάφερε να ξεχωρίσει με την έντονη σκηνική του παρουσία, μεταδίδοντας την ενέργειά του στο κοινό και αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Οι φίλοι της Eurovision έδειξαν να στηρίζουν ολοένα και περισσότερο τη φετινή ελληνική συμμετοχή, δημιουργώντας ένα αισιόδοξο κλίμα ενόψει του διαγωνισμού.

Νωρίτερα, ο καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στους θαυμαστές του, σε μια πιο χαλαρή συνάντηση, όπου τραγούδησε μαζί τους το κομμάτι «Ferto», σε μια αυθόρμητη και ζεστή στιγμή η οποία -αν μη τι άλλο- ενίσχυσε τη σύνδεσή του με το κοινό.

Η παρουσία του στα ευρωπαϊκά pre-parties εντάσσεται στη συνολική στρατηγική προώθησης της ελληνικής συμμετοχής, με στόχο την ενίσχυση της απήχησης του τραγουδιού στο διεθνές κοινό, ενόψει του 70ού διαγωνισμού.

