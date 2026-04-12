ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:48
Tο Ποντίκι Web

12.04.2026 08:40

Μάνος Καρατζογιάννης: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, η πίστη μου δοκιμάστηκε»

12.04.2026 08:40
Για το νέο καλλιτεχνικό του εγχείρημα, τη μεταφορά του «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» στο θέατρο Σταθμός, μίλησε ο Μάνος Καρατζογιάννης.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εσωτερική δοκιμασία που -όπως τόνισε- κλήθηκε να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια των προβών, τόσο ο ίδιος όσο και ο υπόλοιπος θίασος.

«Αυτά τα έργα, αν δεν τα πιστεύεις, δεν μπορείς να τα υπηρετήσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης προετοιμασίας αισθανθήκαμε να δοκιμάζεται η πίστη μας σε οτιδήποτε. Αυτή ήταν και μια αγωνία: να πειστεί ο θίασος ότι, όταν βιώνεις ακραίες καταστάσεις, όπως αυτές που περιγράφονται στο έργο, τότε στρέφεσαι στην πίστη ή στη φιλοπατρία. Αυτά δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε πλήρως σήμερα γιατί, όσο κι αν τα βλέπεις στην τηλεόραση, όταν δεν τα ζεις ο ίδιος ή ο λαός σου, δεν μπορείς εύκολα να τα ενστερνιστείς. Η γραφή του Καζαντζάκη έχει ένα βαθύ ηθικό και πνευματικό υπόβαθρο, με κέντρο τον άνθρωπο. Όπως έλεγε και ο Αλέξης Μινωτής, ο Καζαντζάκης αφιέρωσε δεκαετίες μοναξιάς για να αποστάξει αυτό το έργο και τελικά αυτό που μένει είναι ο άνθρωπος. Το έργο αυτό φέρει την πίστη στον άνθρωπο, κάτι που έχουμε ξεχάσει» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού είναι ιδιαίτερα θερμή.

«Το θέατρο είναι πάντα γεμάτο και η ανταπόκριση του κοινού στο τέλος, με το χειροκρότημα, είναι πολύ θερμή και συγκινητική. Τους αγγίζει πολύ αυτό το αίσθημα για το δίκαιο, για την κοινωνία και την κοινότητα» τόνισε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:45
peru ekloges (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Προεδρικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης και βία συμμοριών

vintage_toys_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)

oscar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

