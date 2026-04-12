Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο – Παραμένω μια νεανική γεροντοκόρη»

Για τη σχέση της με τον χρόνο μίλησε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, με την ηθοποιό να παραδέχεται ότι δεν έχει συμφιλιωθεί μαζί του.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, με αφορμή τη θεατρική της παρουσία αυτή τη σεζόν, αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολίες που -όπως τόνισε- αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο να τις αποδεχθούν, όσο τα χρόνια περνούν.

«Δεν μπορείς να κάνεις και πόλεμο με τον χρόνο! Πώς να τον πολεμήσεις; Όχι, ούτε συμφιλιωμένη είμαι μαζί του. Μεγαλώνω όμως με χαρά, επιθυμία, ευγένεια και μεγαλοπρέπεια. Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο. Εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα με μεγαλίστικες τάσεις. Μια νεανική γεροντοκόρη! Συνειδητοποιώ ότι, όσο βαδίζω στα χρόνια, νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος. Οι γυναίκες έχουμε πιο μεγάλη δυσκολία στο να μας αποδεχθούν. Τα πάντα κινούνται γύρω από τα νιάτα. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και λίγο πιο διάφανος» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

