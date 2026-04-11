Ενοχλημένη η Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο και όχι στην εκκλησία (Video)

Την ενόχληση της Δήμητρας Αλεξανδράκη προκάλεσαν οι συνθήκες στον επιτάφιο της Μονής Πεντέλης.

Η influencer είπε ότι λόγω της οχλαγωγίας δεν μπορούσε να ακούσει τη λειτουργία και προέτρεψε όσους θέλουν να πουν τα νέα τους την επόμενη φορά να προτιμήσουν το καφενείο.

«Χθες πήγα έκανα επιτάφιο στην Μονή Πεντέλης. Μου είπε το αγόρι μου να πάμε εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραίο μοναστήρι. Φαντάστηκα θα είναι ήσυχα. Αυτό που είδα, έχω πολλά χρόνια να το δω εγώ σε εκκλησία και συγκεκριμένα στις εκκλησίες που πηγαίνω δεν ακούς τίποτα πέρα από τα λόγια του παππά», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήρθαν εκεί οι περισσότεροι να πουν τα νέα τους. Ανεξέλεγκτα πιτσιρίκια, drone να πετάνε από πάνω. Μια οχλαγωγία και δεν μπορούσες να ακούσεις τη λειτουργία. Κρίμα, απλά λυπάμαι. Εγώ πρώτη είμαι αμαρτωλή, αλλά δεν είμαι ασέβαστη. Αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο και όχι στην εκκλησία», κατέληξε.

