Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Η Ανάσταση είναι εκείνη η στιγμή που το φως δεν νικά απλώς το σκοτάδι, αλλά το μεταμορφώνει»

Πάσχα μακριά από τη χώρα μας επέλεξε να κάνει φέτος η Ελεονώρα Ζουγανέλη με την τραγουδίστρια να μοιράζεται όμορφα στιγμιότυπα από τη Νότια Κορέα όπου βρίσκεται με τον σύντροφό της Νίκο Συρίγο.

Με μια ανάρτησή της στο Instagram, έστειλε το δικό της μήνυμα για την Ανάσταση και το φετινό Πάσχα, επισημαίνοντας ότι όπου κι αν βρισκόμαστε, το φως βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε εμάς αν το θελήσουμε.

«Η Ανάσταση είναι εκείνη η στιγμή που το φως δεν νικά απλώς το σκοτάδι αλλά το μεταμορφώνει.

Το ελληνικό Πάσχα το έχουμε μάθει μέσα από στιγμές απλές και αληθινές, ένα τραπέζι που μαζεύει ανθρώπους, μια φλόγα που περνά από χέρι σε χέρι, την άνοιξη που ανθίζει χωρίς να ρωτά. Το ελληνικό Πάσχα είναι από τις πιο όμορφες στιγμές του χρόνου γεμάτο μυρωδιές από γιασεμί και πασχαλιές, χαμομήλια και παπαρούνες, οικογενειακά τραπέζια, λαμπάδες που φωτίζουν τη νύχτα και καρδιές που γεμίζουν ζεστασιά.

Φέτος εγώ βρίσκομαι κάπως μακριά από όλα αυτά… στην Κορέα. Σε έναν τόπο τόσο διαφορετικό, με μια κουλτούρα ξεχωριστή, εικόνες και εμπειρίες που δεν μοιάζουν με τίποτα απ’ όσα έχω ζήσει. Και μέσα σε αυτή τη διαφορετικότητα, ανακαλύπτω μια άλλη ομορφιά εξίσου δυνατή, εξίσου μαγική.

Ίσως τελικά αυτό να είναι για εμένα το φετινό μήνυμα της Ανάστασης: όπου κι αν βρισκόμαστε, το φως βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε εμάς αν το θελήσουμε.

Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία, αγάπη και φως στις καρδιές σας» έγραψε.

