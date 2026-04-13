«Θέλεις τίποτα να τσιμπήσεις;» – Η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε τη σκηνή με το αρνί από το «Είσαι το ταίρι μου» (Video)

Την περίφημη σκηνή με το αρνί από τη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου» αναβίωσε η Βίκυ Σταυροπούλου.

Η Βίκυ Σταυροπούλου πέρασε το Πάσχα με την κόρη της Δανάη Μπάρκα. Στο βίντεο που ανέβασανστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Βίκυ Σταυροπούλου κοντοστέκεται δίπλα στο πασχαλινό αρνί, αραπάζει λίγη πέτσα και από πάνω παίζει ο διάλογος από τη σειρά.

Στην εν λόγω σκηνή η Στέλλα βρίσκεται σε διακοπές με τον Σωτήρη στην Άνδρο. Ενώ κάνουν μπάνιο στην παραλία τη ρωτάει, αν θέλει να τσιμπήσει κάτι.

Η Στέλλα απαντά με «μπα τίποτα, δεν πεινάω καθόλου» αλλά φαντάζεται τον εαυτός της να ψήνει αρνί στη σούβλα.

