Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε όσους την κατακρίνουν – «Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει» (Video)

Στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς, ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο επιμελείται την εικόνα της θέλησε να απαντήσει η Ιωάννα Τούνη.

Μέσα από ένα βίντεο στα social media, η influencer εξήγησε ότι έχει, πια, συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που θα σχολιάζουν αρνητικά, με την ίδια να επιλέγει να εστιάζει σε ό,τι θετικό λαμβάνει από τη ζωη και τους ανθρώπους γύρω της.

«Διαβάζω τόσο ωραία πράγματα και όλα αυτά σε αντίθεση με τον τόσο κακό κόσμο που υπάρχει εκεί έξω, το συνειδητοποιώ σε κάθε έκφανση της ζωής μου. Ας πούμε τώρα, κατά τη διάρκεια που γινότανε το δικαστήριο, διάβαζα πάρα πολλά σχόλια σε άλλα sites, από δημοσιογράφους του τύπου: ντύθηκε έτσι να μας πει τι;Μας το παίζει καημένη και μας έρχεται έτσι ντυμένη, λες και είναι αποκριές, που κανονικά τα πετάει όλα έξω…» είπε αρχικά.

@j.touni Για αυτό πάντα να κάνεις αυτό που σε εκφράζει και σε κάνει χαρούμενη… γιατί τριγύρω ΠΑΝΤΑ θα έχουν κάτι να σου προσάψουν! Όσο και να αλλάξεις για χάρη τους, δεν θα είναι ποτέ αρκετό… γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από μέσα τους 🥹🧠❤️‍🩹

«Για όσους με ξέρουν, θα γνωρίζουν ότι στην καθημερινότητά μου, τις μισές έστω ημέρες φοράω μια φόρμα κλειστή και πάω στη δουλειά. Αλλά και κάθε μέρα κοντά φορεματάκια να φορούσα, είναι άλλο το τι επιλέγω να βάλω στην καθημερινότητά μου σαν Ιωάννα και άλλο τι πρέπει να βάλω σε μία συγκεκριμένη περίσταση, όπως είναι ένα δικαστήριο» πρόσθεσε.

Η influencer κλείνει, επισημαίνοντας ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατόν να αρέσει σε όλους, ενώ επικαλείται μια φράση που της έλεγε η μητέρα της όσο ζούσε.

«Ό,τι και να κάνει στη ζωή, δεν γίνεται να είσαι αρεστός σε όλους. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Και γι΄αυτό είμαι ok. Εγώ σαν ένα μεγάλο προφίλ με πολύ κόσμο που με παρακολουθεί, είτε επειδή με αγαπάει, είτε επειδή με σιχαίνεται, παίρνω πολλές φορές παραπάνω αρνητικά σχόλια» τόνισε.

«Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν με ξένα σχόλια: “Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει. Ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι”» έγραφε στο βίντεο.

