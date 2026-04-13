Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο ξέφρενος χορός της λίγο πριν εισαχθεί σε κλινική αποτοξίνωσης (Video)

Με έναν ξέφρενο χορό θέλησε -όπως φαίνεται- να περάσει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τις τελευταίες ώρες πριν εισαχθεί σε κλινική αποτοξίνωσης, μετά τη σύλληψή της -στις αρχές Μαρτίου- όταν εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα, υπό την επήρεια αλκοόλ
Τότε οι αστυνομικοί είχαν ανακαλύψει μια άγνωστη ουσία μέσα στο αυτοκίνητό της και πιστεύεται ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Η τραγουδίστρια επέλεξε να εισαχθεί εθελοντικά σε κέντρο θεραπείας, επιδιώκοντας ένα πλάνο θεραπείας αντί για ποινή φυλάκισης.
Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια φοράει ένα διάφανο μαύρο κορμάκι και λικνίζεται σε… έξαλλους ρυθμούς υπό τους ήχους του “I Like It” των Cardi B, J Balvin και Bad Bunny.
Σημειώνεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει εισαχθεί σε κλινικές αποτοξίνωσης και κέντρα ψυχικής υγείας αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας της.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
