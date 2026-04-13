Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο ξέφρενος χορός της λίγο πριν εισαχθεί σε κλινική αποτοξίνωσης (Video)

Με έναν ξέφρενο χορό θέλησε -όπως φαίνεται- να περάσει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τις τελευταίες ώρες πριν εισαχθεί σε κλινική αποτοξίνωσης, μετά τη σύλληψή της -στις αρχές Μαρτίου- όταν εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα, υπό την επήρεια αλκοόλ

Τότε οι αστυνομικοί είχαν ανακαλύψει μια άγνωστη ουσία μέσα στο αυτοκίνητό της και πιστεύεται ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Η τραγουδίστρια επέλεξε να εισαχθεί εθελοντικά σε κέντρο θεραπείας, επιδιώκοντας ένα πλάνο θεραπείας αντί για ποινή φυλάκισης.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια φοράει ένα διάφανο μαύρο κορμάκι και λικνίζεται σε… έξαλλους ρυθμούς υπό τους ήχους του “I Like It” των Cardi B, J Balvin και Bad Bunny.

Σημειώνεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει εισαχθεί σε κλινικές αποτοξίνωσης και κέντρα ψυχικής υγείας αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Διαβάστε επίσης:

Λάκης Γαβαλάς: «Μετά τη φυλακή, αναστήθηκα ξανά, βρήκα το παιδί μέσα μου» (Video)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

Εριέττα Κούρκουλου για το Birth Center: Έρχεται μια νέα αρχή (Video)

