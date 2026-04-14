Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Δεν θα έπρεπε τα κοινωνικά στερεότυπα να ορίζουν τη ζωή μας»

Στα κοινωνικά στερεότυπα αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ με αφορμή την ερώτηση που συχνά δέχεται για τον λόγο που δεν έκανε οικογένεια.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η ίδια απόλυτα συνειδητά επέλεξε να ταξιδέψει, να διαβάσει, να μείνει κοινωνική με φίλες και παρέες και να μην δημιουργήσει οικογένεια ακούγοντας το ένστικτό της και όχι αυτό που η κοινωνία προστάζει.

«Δεν ξέρω αν είμαστε απαλλαγμένοι, πια, από κοινωνικά στερεότυπα. Κανονίστε την πορεία σας! Εγώ έχω ένα ένστικτο που μου μιλά και το ακούω. Διάβασα, ταξίδεψα, είδα φίλους, συνέκρινα. Έγινε ένας συνδυασμός συνειδητού και ασυνείδητου και έχω πάρει κάποιες αποφάσεις στη ζωή μου. Όσον αφορά στα στερεότυπα, εκεί όπου πίστευα ότι είμαστε πιο σύγχρονοι, οπισθοχωρήσαμε. Ξανασυζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα συμμετέχω πλέον σε αυτή την κουβέντα για το πόσο τα κοινωνικά πρότυπα ορίζουν τη ζωή. Κανονικά, δεν θα έπρεπε να την ορίζουν. Εμείς είμαστε η κοινωνία, εμείς τα θέτουμε κι αυτά. Κανείς δεν μπορεί να μου πει τι θα κάνω -ούτε εγώ θα το πω σε κάποιον. Έχω φίλες οι οποίες σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδιά. Να το κάνουν! Επειδή το θέλουν, όμως, εκείνες και όχι επειδή το επιβάλλει η κοινωνία ή η μαμά τους ή επειδή το είδαν στο Instagram. Γιατί μετά εκείνες θα αλλάζουν πάνες κι εγώ θα είμαι στο νησί και θα πίνω κοκτέιλ!» είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός τόνισε ότι για την ίδια το σημαντικό είναι να έχει κανείς αξίες και ιδανικά, να κρατά ακέραιο τον χαρακτήρα του αλλά να συνεισφέρει και στο σύνολο.

«Σημαντικό είναι να παραμένουν υψηλές οι αξίες σου. Είχα πάντα θέμα με το να λυγίζεις και να βάζεις τα πράγματα κάτω από το χαλί. Το βασικότερο για μένα είναι να είσαι καθαρός, ειλικρινής και ακέραιος χαρακτήρας και αυτό να μπορώ να το δω, να το “ντιλάρω”. Το δεύτερο σημαντικό είναι να συνεισφέρεις στο σύνολο – στο κοινωνικό, μικρό ή μεγάλο, στο σύμπαν. Δυστυχώς, ο κόσμος έχει αρχίσει να φθίνει, γι’ αυτό και πρέπει να διατηρείς ένα αξιακό σύστημα. Να βλέπεις ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος σου και να πορεύεσαι σύμφωνα με αυτόν και όχι με το τι θα σου υπαγορεύουν οι ιδεολογίες ή η κοινωνία. Αυτό το αξιακό σύστημα πρέπει να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο από οτιδήποτε άλλο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

