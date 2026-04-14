Σοκαριστική έρευνα του BBC για την ΕΛΑΣ στον Έβρο: «Χρησιμοποιεί μετανάστες για pushbacks – Ξυλοκοπούν, ληστεύουν, βιάζουν»

Μία αποκαλυπτική έρευνα του BBC εκθέτει την ελληνική αστυνομία, αν φυσικά επαληθεύονται τα όσα κατέγραψε σε ρεπορτάζ της.

Το βρετανικό δίκτυο ισχυρίζεται πως η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε βάναυση μεταχείριση, με μάρτυρες να μιλούν για ξυλοδαρμούς, ληστείες, ακόμη και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το οποίο φιλοξενεί και βίντεο, η ΕΛΑΣ έχει στρατολογήσει μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία.

Το δίκτυο επικαλείται και εσωτερικά αστυνομικά έγγραφα, στα οποία περιγράφεται πώς η στρατολόγηση των εν λόγω μισθοφόρων.

Οι πρώτες αναφορές για pushbacks στην Ελλάδα από αλλοδαπούς μασκοφόρους άνδρες έγιναν το 2022. Η έρευνα του BBC ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, μετά από βίντεο που φέρεται να έδειχνε μετανάστες να πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από μισθοφόρους.

Πρόκειται για βίντεο το κοινοποίησε στο BBC ένας λαθρέμπορος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν δυσαρεστημένος με τους συνεργάτες του.

Δύο μετανάστες και ένας πρώην μισθοφόρος δήλωσαν στην έρευνα ότι είδαν περιστατικά ακραίας βίας τόσο από μισθοφόρους όσο και από Έλληνες αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένου ξυλοδαρμού ανθρώπων μέχρι λιποθυμίας. Μια μετανάστρια είπε ότι ένας μασκοφόρος άνδρας έβγαλε την πάνα της κόρης της ψάχνοντας για τιμαλφή.

Το BBC επικαλούμενο αστυνομική πηγή, αναφέρει ότι μισθοφόροι έχουν χρησιμοποιηθεί για να απωθήσουν έως και εκατοντάδες ανθρώπους την εβδομάδα.

Κυρίως πρόκειται για μετανάστες από το Πακιστάν, τη Συρία και το Αφγανιστάν, με την αμοιβή τους να είναι «κινητά, μετρητά και έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευσή τους στην Ελλάδα».

Έκθεση την οποία επικαλείται, αναφέρει πως υπέβαλαν τους μετανάστες σε σωματική και λεκτική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων «απειλών θανάτου και βιασμού, ανάρμοστων και σεξουαλικής φύσεως σωματικών ερευνών», καθώς και ξυλοδαρμών, μαχαιρωμάτων, ακινητοποιήσεων και κλοπών προσωπικής περιουσίας.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι μετανάστες μεταφέρονταν στη συνέχεια με τη βία πίσω στην Τουρκία, κατά παράβαση του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ε.Ε κάτι που αρνείται η Ελλάδα.

Μαρτυρίες

Ένας Σύρος μετανάστης ανέφερε στο ρεπορτάζ του BBC ότι ξυλοκοπήθηκε από την ελληνική αστυνομία μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του, αφού τον συνέλαβαν στον Έβρο.

Λέει επίσης ότι την επόμενη μέρα βρέθηκε ανάμεσα σε δεκάδες μετανάστες που φορτώθηκαν σε ένα φορτηγό: «Λόγω του συνωστισμού και της μυρωδιάς, οι άνθρωποι ασφυκτιούσαν. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε».

Ένα άλλο ζευγάρι είπε ότι άρπαξαν το μωρό τους και του άνοιξαν τη πάνα για να δουν αν κρύβουν εκεί μέσα τιμαλφή.

Ένας Μαροκινός ανέφερε ότι δεν του δόθηκε καμία πραγματική επιλογή από το να δεχτεί το 2020 να κυνηγά άλλους μετανάστες ώστε να αποφύγει τον ξυλοδαρμό.

Ο «Μαρουάν» όπως τον αποκαλούν στο ρεπορτάζ, λέει ότι πολλοί από αυτούς διψούσαν, λιμοκτονούσαν ή ότι είχαν σαπίσει τα πόδια τους μετά το ταξίδι τους στον Έβρο.

Είπε επίσης πως ήταν συχνός μάρτυρας σκληρής βίας από Έλληνες αξιωματικούς όσο και από μισθοφόρους, κυρίως στον Έβρο.

