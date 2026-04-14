ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:05
ΣΙΝΕΜΑ

14.04.2026 11:32

Η άσεμνη χειρονομία που έκανε η Κέιτ Μπλάνσετ στα βραβεία Olivier (Video)

Cate-Blanchett-new

Στα Olivier Awards 2026 στο Λονδίνο παραβρέθηκε η Κέιτ Μπλάνσετ τραβώντας τα βλέμματα όχι μόνο με την παρουσία της, αλλά κυρίως με τη συμπεριφορά της μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευβρισκομένων.

Συγκεκριμένα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός τους άφησε όλους άφωνους όταν τη στιγμή που πόζαρε στους φωτογράφους γύρισε το βλέμμα σε κάποιον που βρισκόταν εκτός πλάνου λέγοντας αρχικά «Σταμάτα», πριν, τελικά, υψώσει το μεσαίο της δάχτυλο.

Σαν να μη συνέβη ποτέ αυτό, η Κέιτ Μπλάνσετ συνέχισε να χαμογελά και να ποζάρει, με τη στιγμή να γίνεται viral σε δευτερόλεπτα, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές, μέχριστιγμής, αν απευθυνόταν σε δημοσιογράφο ή σε κάποιον από το περιβάλλον της εκδήλωσης.

Όσο για την εμφάνισή της, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία από τον οίκο Lanvin, με cut-outs στους ώμους και στο μπούστο, την οποία συνδύασε με Louis Vuitton σκουλαρίκια και Saint Laurent γόβες.

Η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν υποψήφια για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στην παράσταση The Seagull στο Barbican Theatre του Λονδίνου, όπου συμπρωταγωνιστεί με τους Tom Burke και Emma Corrin.

Η παράσταση The Seagull φαίνεται πως ετοιμάζεται να ταξιδέψει και στη Νέα Υόρκη μέσα στη χρονιά, ενώ η ίδια η ηθοποιός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί στο μέλλον από την υποκριτική.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, έχει πει σε όλους τους τόνους ότι η δημοσιότητα δεν είναι κάτι που απολαμβάνει, τονίζοντας πως υπάρχουν πολλά ακόμη που θα ήθελε να κάνει στη ζωή της πέρα από την καριέρα της στον κινηματογράφο.

aerolimenas irakleiou new
qantas- Project Sunrise-9
adams-theatro-new
fotovoltaika_new
tileorasi
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
aerolimenas irakleiou new
qantas- Project Sunrise-9
adams-theatro-new
