Θρίαμβος για το Paddington The Musical στα βραβεία Olivier 2026 (Video)

Το θεατρικό μιούζικαλ «Paddington The Musical» αναδείχθηκε ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής στα βραβεία Ολίβιε (Olivier Awards 2026), καθώς βραβεύθηκε σε πολλές κατηγορίες.

Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή του θεάτρου μετά από σχεδόν 14 χρόνια για να διεκδικήσει το πολυπόθητο βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού.

Η θεατρική διασκευή της αγαπημένης αρκούδας, που ανέβηκε στο Θέατρο Savoy, απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Μιούζικαλ.

Το καστ της απέσπασε επίσης σημαντική αναγνώριση, με τους Τζέιμς Χάμιντ και ‘Αρτι Σαχ να κερδίζουν από κοινού το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ.

Στις διακρίσεις για την παραγωγή περιλαμβάνονται το βραβείο στη Βικτόρια Χάμιλτον-Μπάριτ στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Β’ Ρόλο σε Μιούζικαλ και στον Τομ Έντεν ως Καλύτερου Ηθοποιού σε Β’ Ρόλο σε Μιούζικαλ.

Ο Λουκ Σέπαρντ έλαβε το βραβείο Σερ Πίτερ Χολ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και οι Γκαμπριέλα Σλέιντ και Τάρα Ζαφάρ απέσπασαν το βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών, μαζί με τους Τομ Πάι και Ας Τζ. Γούντγουορντ για τα Καλύτερα Σκηνικά.

Η ερμηνεία της Ρόζαμουντ Πάικ στην παράσταση Inter Alia στο Εθνικό Θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου της εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού. Ο Τζακ Χόλντεν ανακηρύχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός για τον ρόλο του στο Kenrex στο The Other Palace.

Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για την ερμηνεία της στο Evita στο The London Palladium. Ο Πάπα Εσιέντου αναγνωρίστηκε ως Καλύτερος Ηθοποιός σε Β’ Ρόλο για το All My Sons στο Wyndham’s Theatre και η Τζούλι Χέσμοντχαλ λαβε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Β’ Ρόλο για το Punch στο Young Vic και στο Apollo Theatre.

