Tony Awards: Η Pink αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσίασης της 79ης απονομής των βραβείων (photos/video)

Η Pink θα κάνει το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια, στην 79η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Tony, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall, της Νέας Υόρκης.

«Αποτελεί τιμή ολόκληρης της ζωής μου, να παρουσιάσω μια βραδιά που γιορτάζει κυριολεκτικά τους πιο σκληρά εργαζόμενους στη βιομηχανία του θεάματος», δήλωσε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια.

«Το Μπρόντγουεϊ έχει διαμορφώσει τη ζωή μου και τον τρόπο που στήνω τα δικά μου σόου. Είναι μια κοινότητα που υποστηρίζει, συμπεριλαμβάνει και είναι γεμάτη ταλέντο και αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν μαγεία κάθε μέρα και ανυπομονώ να τους γιορτάσω μαζί με όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Αν και δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ η Pink θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στη μουσική βιομηχανία, με 15 επιτυχίες στο Top 10 του Billboard Hot 100 και τέσσερα No. 1 τραγούδια. Οι εκτελεστικοί παραγωγοί της διοργάνωσης, Raj Kapoor, Sarah Levine Hall και Jack Sussman, τη χαρακτήρισαν «ατρόμητη καλλιτέχνιδα», τονίζοντας πως «η ηλεκτρισμένη σκηνική της παρουσία και η αυθεντικότητά της ενσαρκώνουν πλήρως το ίδιο το πνεύμα των ζωντανών παραστάσεων και του θεάτρου».

Η 79η τελετή απονομής θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS και μέσω streaming από την πλατφόρμα Paramount+. Η σημασία της βραδιάς παραμένει καθοριστική για την εμπορική πορεία των παραστάσεων, καθώς η προβολή κατά τη διάρκεια της απονομής επηρεάζει άμεσα τις πωλήσεις εισιτηρίων στο Μπρόντγουεϊ και στις μετέπειτα περιοδείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περσινή διοργάνωση με οικοδέσποινα τη σταρ του «Wicked», Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo), σημείωσε σημαντική άνοδο στην τηλεθέαση, προσελκύοντας 4,85 εκατομμύρια τηλεθεατές, γεγονός που την καθιστά την πιο επιτυχημένη τα τελευταία έξι χρόνια.

Σύμφωνα με το AP, τα Βραβεία Tony απονέμονται ετησίως από το The Broadway League και το American Theatre Wing.

