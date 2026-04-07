«Στο Θέατρο»: Η νέα παράσταση της Όλιας Λαζαρίδου από 28 Απριλίου στο Fougaro Artcenter στο Ναύπλιο

Το FOUGARO ARTCENTER, ο χώρος πολιτισμού του Ναυπλίου που εδώ και 14 χρόνια κάνει τη διαφορά στην περιφέρεια, υποδέχεται την Όλια Λαζαρίδου και τη νέα της παράσταση «Στο Θέατρο», που κάνει πρεμιέρα στις 28 Απριλίου 2026 και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Γραμμένο από τη Θούλη Στάικου, το «Στο Θέατρο» είναι ένα έργο που μιλά για τη μαγεία και την τέχνη του θεάτρου με τρόπο βιωματικό και άμεσο.

Τη σκηνογραφία υπογράφει ο Άγγελος Μέντης, τη μουσική ο Νίκος Βελιώτης, ενώ τη διδασκαλία κίνησης έχει επιμεληθεί η Μαριάννα Καβαλιεράτου.

Παίζουν (αλφαβητικά), οι Σπύρος Δέτσικας, Μάνος Καρατζογιάννης και Λήδα Κουτσοδασκάλου.

Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς, για όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν «τι είναι, επιτέλους, το θέατρο, η μυστηριώδης αυτή τέχνη;».

«[…] Καληνύχτα, ξημερώνει. Οι άνθρωποι φορούν τα πρόσωπά τους»

Ένας δύσπιστος θεατής αντιστέκεται στη μαγεία του θεάτρου, μέχρι που βρίσκεται ο ίδιος μπλεγμένος στα δίχτυα του, καταδικασμένος να συμμετέχει και ο ίδιος επί σκηνής στα δρώμενα!

Σκηνοθετικό Σημείωμα της Όλιας Λαζαρίδου

«Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό -αν και κατά βάση αναπάντητο- ερώτημα «τι είναι το Θέατρο;», μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν στο θέατρο ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος. Για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης.

Και, κυρίως, για την ανάγκη μας να χαρούμε! Γιατί, εντέλει, στο θέατρο μπορεί όλα να γίνονται «στα ψέματα», μπορεί όμως και να μας βοηθάει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Ένα ψέμα φτιαγμένο από αλήθειες ή μια αλήθεια φτιαγμένη με ψέματα; -το ίδιο είναι. Μας κάνει καλό!»

Το FOUGARO ARTCENTER εγκαινιάζει, με τη νέα αυτή παραγωγή, μια νέα συνήθεια για την τρέχουσα θεατρική σεζόν, παρουσιάζοντας Κυριακάτικες matinée (μεσημεριανές) παραστάσεις στη Gallery (ώρα έναρξης: 12:00), με στόχο την ενίσχυση της παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων από το οικογενειακό κοινό, νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα με τον εμπλουτισμένο αυτό προγραμματισμό των παραστάσεων για το γενικό κοινό, ο θίασος θα παρουσιάσει 5 παραστάσεις ειδικά για τα σχολεία της Αργολίδας.

Έτσι, μετά το «Θεοφιλος sold!» (που παρουσιάστηκε στο ΦΟΥΓΑΡΟ τον Μάρτιο του 2024) τα παιδιά θα έχουν ξανά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση που έχει ψυχαγωγικό, αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, μετά την παράσταση, θα ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές. Η Όλια Λαζαρίδου, η Θούλη Στάικου (που υπογράφει το κείμενο και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο θέατρο για παιδιά και εφήβους), καθώς και οι ηθοποιοί, θα συζητήσουν με τα παιδιά για τη θεατρική τέχνη και τα μυστικά της.

Ταυτότητα παράστασης

Στο Θέατρο | Μια παράσταση για τη μαγεία του θεάτρου -εμπνευσμένο από το Μια Νύχτα στο Θέατρο του Ολιβιέ Πι-

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου

Κείμενο: Θούλη Στάικου

Σκηνικό-Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Νίκος Βελιώτης

Διδασκαλία Κίνησης: Μαριάννα Καβαλιεράτου

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κασιμάτης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Καλαμπαλίκης

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Σπύρος Δέτσικας, Μάνος Καρατζογιάννης, Λήδα Κουτσοδασκάλου

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Εκτέλεση Παραγωγής: ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παράσταση για οικογένειες | Προτείνεται για παιδιά 7 ετών και άνω

Ημερομηνίες παραστάσεων για το γενικό κοινό

Τρίτη 28/04 | 20.30

Κυριακή 03/05 | matin é e στις 12.00

Κυριακή 10/05 | matin é e στις 12.00

Τρίτη 12/05 | 20.30

Κυριακή 17/05 | matin é e στις 12.00

Τρίτη 19/05 | 20.30

