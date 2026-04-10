PAD PARIS 2026: Έκθεση «Material – Color – Light» από τη Μαρίτσα Τραυλού | Stefanidou Tsoukala Gallery

Η Stefanidou Tsoukala Gallery παρουσιάζει στη διεθνή έκθεση PAD Paris 2026, στο Jardin des Tuileries, την ατομική έκθεση της Μαρίτσας Τραυλού με τίτλο «Material – Color – Light».

Η έκθεση αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου η πορσελάνη μεταμορφώνεται σε ζωντανή, ρέουσα ύλη. Με τριάντα χρόνια αδιάλειπτης έρευνας και πειραματισμού, η Μαρίτσα Τραυλού δουλεύει λευκή πορσελάνη υψηλής θερμοκρασίας, εμπλουτισμένη με οργανικές χρωστικές. Κατά την όπτηση, οι χρωστικές κινούνται εσωτερικά, δημιουργώντας ρευστές και πολυεπίπεδες χρωματικές συνθέσεις που μοιάζουν να αναδύονται από μέσα προς τα έξω, αναδεικνύοντας μια βαθιά, εσωτερική λάμψη που γεννιέται μέσα από το ίδιο το υλικό.

Γλυπτά, φωτιστικά, καθρέπτες, χρωματικά αντικείμενα, εμπνευσμένα από θαλάσσια ρεύματα, ψάρια, βάτραχοι, λιβελούλες, βοτανικές δομές και αντανακλάσεις του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει, ισορροπούν ανάμεσα στο οργανικό και το κοσμικό. Η πορσελάνη εδώ δεν είναι εύθραυστη ύλη, αλλά ένα ζωντανό δυναμικό σώμα με χρώμα που αναπνέει, μεταβάλλεται και αιχμαλωτίζει το φως, προσφέροντας στον θεατή μια εμπειρία σχεδόν μαγική.

Η συμμετοχή της Μαρίτσας Τραυλού ως της μόνης Ελληνίδας καλλιτέχνιδας στο PAD Paris 2026 αποτελεί σημαντική στιγμή για την ελληνική δημιουργία. Αναδεικνύει μια καλλιτέχνιδα που επαναπροσδιορίζει τα όρια της κεραμικής και της σύγχρονης γλυπτικής σε διεθνές επίπεδο, μέσα σε ένα περιβάλλον που γιορτάζει την ποικιλομορφία και την αριστεία.

INFO

Στοιχεία έκθεσης Τίτλος: Material – Color – Light

Καλλιτέχνις: Μαρίτσα Τραυλού

Γκαλερί: Stefanidou Tsoukala Gallery

Booth: 18

Διάρκεια: 8 – 12 Απριλίου 2026

Χώρος: PAD Paris 2026, Jardin des Tuileries, Παρίσι

Σχετικά με τη Stefanidou Tsoukala Gallery

Η Stefanidou Tsoukala Gallery, υπό τη διεύθυνση της Λώρας Τσουκαλά, εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο σημείο τομής μεταξύ collectible design και σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, προτείνοντας μια ξεκάθαρα ελληνική ματιά σε διεθνές πλαίσιο.

Η γκαλερί καλλιεργεί έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, όπου η δομική νοημοσύνη του παρελθόντος συναντά την πειραματική γλώσσα της σύγχρονης δημιουργίας. Αντλώντας από τη διαχρονική κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού, αντιλαμβάνεται το design όχι απλώς ως λειτουργικό αντικείμενο, αλλά ως φορέα μνήμης, συμβολισμού και συναισθηματικής αντήχησης.

Με ένα ευέλικτο, διακλαδικό επιμελητικό πρόγραμμα, παρουσιάζει σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς όπως ο Τάκις, η Βάνα Ξένου, η Λιάνα Βασσάλου και ο Κωνσταντίνος Κακανιάς, παράλληλα με διεθνείς δασκάλους του design όπως ο Vladimir Kagan, ο Paul Evans και ο Robert Wilson.

Κεντρική φιλοσοφία της γκαλερί είναι η πεποίθηση ότι τα αντικείμενα μπορούν να υπερβαίνουν τις κατηγορίες, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως design, γλυπτική και πολιτιστικό αντικείμενο. Κάθε έκθεση δημιουργεί ένα περιβάλλον εμβύθισης όπου υλικότητα, φόρμα και φως συγκλίνουν, προσφέροντας βαθιά αισθητηριακή και νοητική εμπειρία.

Από το 2018, η Stefanidou Tsoukala Gallery είναι η μόνη ελληνική γκαλερί design που συμμετέχει σταθερά στις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις (PAD Paris, PAD London, Nomad St. Moritz, Singular Voices St. Moritz), συμβάλλοντας ενεργά στην προβολή του ελληνικού συλλεκτικού designστον παγκόσμιο πολιτισμικό διάλογο.

