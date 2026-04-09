09.04.2026 13:06

Αναδρομικά: Νέα έκθεση στο Μουσείο Βορρέ – Εγκαίνια 25 Απριλίου

Η έκθεση Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής, μέσα από θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν τη συνάφειά της με το σήμερα, υπερβαίνοντας τη συμβατική χρονολογική παρουσίαση.

Συγκεντρώνoντας έργα από τη μεταπολεμική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αιώνα, φωτίζει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής -με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή- ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης κ.ά.

Η ιχνηλάτηση σύγχρονων ζητημάτων μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος αποκαλύπτει τόσο τις καταβολές τους όσο και τη διαρκή τους επικαιρότητα. Εξετάζονται αγωνίες που σήμερα μοιάζουν επείγουσες -όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο δημόσιος χώρος, το περιβάλλον, οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι έμφυλες ταυτότητες- αναδεικνύοντας τη βαθύτερη ιστορική τους συνέχεια. Οι προσεγγίσεις των Ελλήνων καλλιτεχνών καταδεικνύουν ότι το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα δεν ακολούθησε γραμμική πορεία, αλλά διαμορφώθηκε μέσα από συνεχείς ταλαντώσεις: ανάμεσα στην ενδοσκόπηση και την εκδηλωτικότητα, τη συνοχή και τη σύγκρουση. Σε αυτές τις δυναμικές εντάσεις αναγνωρίζεται η καταγωγή αλλά και η ζωτικότητα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, με τις συγγένειες και τις αντιφάσεις που τη διατρέχουν έως σήμερα.

Η έκθεση ανοίγει έναν διάλογο με την ιστορία, δίνοντας την ευκαιρία για μια νέα ματιά στο πρόσφατο παρελθόν. Προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί πώς οι καλλιτέχνες, από γενιά σε γενιά, μορφοποιούν και νοηματοδοτούν την αβεβαιότητα. Παράλληλα, σηματοδοτεί την αρχή μιας αναδρομής στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, φέρνοντας στο φως ξεχασμένες ή ανεκπλήρωτες οφειλές προς το παρελθόν.

  • Εγκαίνια: Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 13:00
  • Διάρκεια: Σάββατο 25 Απριλίου 2026 έως Κυριακή 25 Απριλίου 2027
  • Πληροφορίες Επίσκεψης

Ώρες Λειτουργίας Μουσείου

  • Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00
  • Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.
  • Το μουσείο παραμένει κλειστό τον Αύγουστο.

To café

  • Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00
  • Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00
  • Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό

Διεύθυνση

  • Μουσείο Βορρέ (Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία)

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Kινηματογραφική «νηστεία» και «Μαγγελάνος» (Videos)

«The Invite»: Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας δραματικής κομεντί με τους Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz και Edward Norton (photo/video)

«Ο Ιησούς Από τη Ναζαρέτ»: Για ποιον ρόλο προοριζόταν αρχικά ο Robert Powell



ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εντόπισε ρωσικά κατασκοπευτικά υποβρύχια στον βόρειο Ατλαντικό – «Αν κάνουν ζημιά σε καλώδια θα υποστούν συνέπειες»

ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές μέσω του Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου η δευτεροβάθμια δίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί το Ιράν θεωρεί ότι κέρδισε τη σύγκρουση με ΗΠΑ και Ισραήλ

ΥΓΕΙΑ

Πρωτεΐνη: Πώς να βελτιστοποιήσετε την πρόσληψή της – Τα 7 συνηθέστερα λάθη

ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου – Σε φορτισμένο κλίμα η σύσκεψη των συμμετοχόντων

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΚΑΛΧΑΣ

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

