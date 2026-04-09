Ταινίες Πρώτης Προβολής: Kινηματογραφική «νηστεία» και «Μαγγελάνος» (Videos)

Έπειτα από έναν ακατανόητο καταιγισμό από πρεμιέρες τις προηγούμενες εβδομάδες, δύο μόνο νέες ταινίες βγαίνουν απόψε στους κινηματογράφους, ακολουθώντας τα γραφεία διανομής τη νηστεία των ημερών.

Πρόκειται για τα φιλμ «Μαγγελάνος», μια ιστορική περιπέτεια του Λαβ Ντίαζ, με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και «Solo Mio», μία αμερικάνικη αισθηματική κομεντί, που διαδραματίζεται στην πάντα ελκυστική Ρώμη. Είναι, όμως και μια ευκαιρία για τους σινεφίλ να δουν κάποιες καλές ταινίες των προηγούμενων ημερών, που απ’ ό,τι φαίνεται και από τα εισιτήρια, δεν έτυχαν της προσοχής που άξιζαν.

Μαγγελάνος

(«Magellan]) Ιστορική περιπέτεια, πορτογαλικής και φιλιππινέζικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Λαβ Ντίαζ, με τους Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Άντζελα Αζεβέδο, Αμάδο Αρτζέι Μπαμπόν, Ρόνι Λαζάρο, Χέιζελ Ορένσιο, Μπονγκ Καμπρέρα κα.

Από τους πλέον καταξιωμένους σκηνοθέτες του ασιατικού καλλιτεχνικού σινεμά, ακριβοθώρητος, ιδιαίτερος, με τις τεράστιας διάρκειας ταινίες του, από πέντε έως οχτώ ώρες, τα αργοκίνητα μαγικά πλάνα του, το ασπρόμαυρο, δίνοντας σημασία στις λεπτομέρειες και κυρίως στα όσα περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα του θέματός του, ο Φιλιππινέζος Λαβ Ντίαζ, επιστρέφει με ένα επικό μεν, σύντομο όμως για τα δικά του δεδομένα (μόλις… 160 λεπτών), βιογραφικό έπος, βασισμένο πάνω στη ζωή του Μαγγελάνου. Και μάλιστα, έγχρωμα γυρισμένο.

Ίσως η πιο προσιτή του ταινία στο ευρύ κοινό, καθώς ο Ντίαζ, αφενός αποφεύγει αυτή τη φορά τα διάσημα μακρά του πλάνα, αντικαθιστώντας τα από μία σχετικά γρήγορη διαδοχή σκηνών και αφετέρου έχει για πρώτη φορά έναν παγκοσμίου φήμης πρωταγωνιστή, για τον ομώνυμο ρόλο, τον σταρ του λατινοαμερικάνικου σινεμά κι έξοχο ηθοποιό, τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ.

Όμως, η βιογραφική δραματική περιπέτεια του Ντίαζ, για τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Μαγγελάνο, είναι περισσότερο η αφορμή για να μιλήσει για την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, τον άνθρωπο εναντίον της φύσης, την αντίσταση των ιθαγενών και κυρίως, τον ηγέτη τους Λαπουλάπου. Ένα μυθικό πρόσωπο, που πιθανότατα δημιουργήθηκε από την τοπική λαϊκή μυθολογία, προκειμένου να αποθαρρύνει το πλήρωμα του Μαγγελάνου να προσηλυτίσει περισσότερους ιθαγενείς στον χριστιανισμό, με τον κίνδυνο να προκαλέσει αντιδράσεις ως αναθεωρητής της ιστορίας, κάτι που πραγματικά συνέβη από κάποιους ιστορικούς.

Τον 16ο αιώνα, ο νέος και φιλόδοξος Πορτογάλος θαλασσοπόρος Μαγγελάνος επαναστατεί απέναντι στην εξουσία του βασιλιά, ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο. Πείθει, όμως, το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις μυθικές χώρες της Ανατολής. Το ταξίδι αποδεικνύεται πολύ πιο εξαντλητικό απ’ ότι αναμενόταν, με την πείνα να ωθεί το πλήρωμά του σε ανταρσία. Όταν το 1511 φτάνουν στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η σκέψη του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, κάτι που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις από τους ιθαγενείς και πέρα από τον έλεγχό του.

Ο Ντίαζ, θα περιγράψει τον Μαγγελάνο, έναν οραματιστή θαλασσοπόρο, που θα ξεπέσει στην εμμονή για κατακτήσεις και κυριαρχία έναντι των ιθαγενών, εστιάζοντας πάνω στον πρωταγωνιστή του, ενώ αποφεύγει σοφά να μπει στο πλαίσιο ενός βιογραφικού δράματος και να απεικονίσει τις σφαγές που προξένησαν οι Ευρωπαίοι στην Μαλαισία – και αντικαθιστώντας τες με τις γνώριμες σιωπές του. Αρκείται στο μακάβριο αποτέλεσμα τους, στη μυρωδιά του θανάτου, στα βρομερά αποκαΐδια που αφήνουν πίσω τους οι άνδρες του.

Η κραυγή του πληρώματός του «Ζήτω η Πορτογαλία», ηχεί κούφια, όπως και οι παραληρηματικές διακηρύξεις ότι «μόλις χαθεί το Ισλάμ, ο χριστιανισμός θα είναι αιώνιος». Ταυτόχρονα, στα όνειρά του τον επισκέπτεται η όμορφη σύζυγός του, Μπεατρίζ, για να του θυμίσει την τρυφερή πλευρά του, αλλά τελικά το αποτέλεσμα, με τη σαρδόνια ματιά του Ντίαζ, είναι να εντείνει την απέχθεια του θεατή, για τα ζωτικά κέρδη που απέφερε στον Δυτικό Πολιτισμό.

Η ερμηνεία του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ αποπνέει πειστικά τον οραματιστή αποφασιστικό ταξιδιώτη, με τη σωματική και ψυχική φθορά, ενώ αρκετά καλή είναι και η δουλειά που έχει κάνει στο μοντάζ και φωτογραφία ο Αρτούρ Τορτ, μαζί με τον σκηνοθέτη.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Πορτογάλος εξερευνητής Φερδινάνδος Μαγγελάνος ηγείται μιας ισπανικής αποστολής στις Νήσους των Μπαχαρικών το 1519. Καταστέλλει ανταρσίες, επιχειρεί να υποτάξει τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τελικά βρίσκει το θάνατο στις Φιλιππίνες.

Solo Mio

(«Solo Mio») Αισθηματική κομεντί, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Τσαρλς Κίναν και Νταν Κίναν, με τους Κέβιν Τζέιμς, Νικόλ Γκριμάουντο, Κιμ Κόουτς, Άλισον Χάνιγκαν, Τζόναθαν Ρούμι κα.

Αναπάντεχη εισπρακτική επιτυχία στις ΗΠΑ, είναι τούτη δω η γλυκερή – ό,τι πρέπει για κρίση υπογλυκαιμίας – αισθηματική κομεντί του ανυπόληπτου σκηνοθετικού δίδυμου, των αδελφών Κίναν, με πρωταγωνιστή και συχνό συνεργάτη τους, τον χοντροκομμένο κωμικό Κέβιν Τζέιμς.

Τυπικό δείγμα «αμερικανιάς», το φιλμ, μία παραγωγή των «ανεξάρτητων» Angel Studios, με έδρα στη Γιούτα και γνωστών για την προώθηση της χριστιανικής πίστης, παραδόξως πέρασε και στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες, αξιοποιώντας περισσότερο τη Ρώμη, όπου έγιναν τα γυρίσματα και τα ρομαντικά μπλεξίματα ενός αφελή Αμερικάνου με μία δυναμική ανεξάρτητου πνεύματος Ιταλίδα.

Ένας Αμερικάνος δάσκαλος, ο Ματ, κάνει πρόταση γάμου στην καλή του, μπροστά στους μαθητές του και ευτυχής προγραμματίζει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, κάνοντας τον γάμο τους στη Ρώμη και στη συνέχεια το γαμήλιο ταξίδι τους στην Αιώνια Πόλη και στα περίχωρά της. Μόνο, που η αρραβωνιαστικιά του δεν εμφανίζεται στον γάμο και ξεμένει απελπισμένος στη Ρώμη. Έτσι, παρά τη θλίψη του και με την παρότρυνση δυο άλλων Αμερικάνων τουριστών, θα συνεχίσει το γαμήλιο ταξίδι του, μοναχός, αναζητώντας τον δικό του ήλιο. Σε μια από τις περιπλανήσεις του, θα γνωριστεί με την Τζία, την ιδιοκτήτρια ενός καφέ στη Ρώμη, μίας γοητευτικής Ιταλίδας και θα έρθει κοντά της, παρά τους δισταγμούς του.

Αν εξαιρέσουμε τις, έστω και καρτ ποστάλ, εικόνες της ειδυλλιακής Ρώμης, δεν έχεις να περιμένεις πολλά από την ταινία, καθώς ο μετριότατος και εκτός των νερών του πρωταγωνιστής Κέβιν Τζέιμς δεν μπορεί να αναπτύξει ποτέ, ούτε καν, τη στοιχειώδη χημεία με την συμπαθητική Νικόλ Γκριμάουντο, ενώ τα φαρσικά – κωμικά στοιχεία έρχονται για να καταστρέψουν τις όποιες καλές προθέσεις μίας εγκάρδιας ρομαντικής κομεντί για την ύπαρξη μίας δεύτερης ευκαιρίας στον έρωτα και στη ζωή.

Η προσπάθεια των αδελφών Κίναν να φέρουν κοντά την αμερικάνικη με την ιταλική κουλτούρα, τον αμερικάνικο ψυχισμό με την Ρωμαϊκή ιδιοσυγκρασία, πέφτει σαν κέρμα στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Μία τουριστική ατραξιόν όπως είναι εν πολλοίς και το φιλμ, με ένα σενάριο που βρίθει από υπερβολές και ανόητες καταστάσεις -ειδικά στην επίσκεψη στην Τοσκάνη και ότι γίνεται στο αρχοντικό της Τζία και ένα ζαχαρωτό φινάλε, βγαλμένο από τα «καλύτερα» του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του ‘60.

Οι ερμηνείες των Αμερικάνων ηθοποιών απογοητευτικές, εν αντιθέσει με εκείνες των Ιταλών συναδέλφων τους, που κρατούν ένα επίπεδο, παρά την ανύπαρκτη ανάπτυξη των χαρακτήρων τους, ενώ για λίγα λεπτά και χωρίς κανένα λόγο, εμφανίζεται και ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Ματ αποταμίευε χρήματα για χρόνια για να πραγματοποιήσει τον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του στην Ιταλία, και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος. Όταν η αρραβωνιαστικιά του δεν εμφανίζεται στην εκκλησία, ο Ματ αναγκάζεται να πάει μόνος του στο ταξίδι του μέλιτος, κάτι που θα τον φέρει κοντά στην κουλτούρα της Ιταλίας και στην Τζία, μία Ιταλίδα που τον βοηθά να ξαναβρεί την πίστη του στην πιθανότητα της αγάπης.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα του Πάσχα.

