Kurt Cobain: Νέα στοιχεία αμφισβητούν την αυτοκτονία του -«Τον ανάγκασαν να πάρει μεγάλη δόση ηρωίνης»

Ο Kurt Cobain βρέθηκε νεκρός με θανάσιμο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι στις 8 Απριλίου 1994, στο σπίτι του στο Σιάτλ. Το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ (SPD) ανέλαβε την έρευνα και, εντοπίζοντας ένα σημείωμα αυτοκτονίας, ένα όπλο στα χέρια του και ένα σετ ηρωίνης, αποφάνθηκε ότι ο 27χρονος ηγέτης των Nirvana αυτοκτόνησε.

Σήμερα, μια νέα ενημέρωση που συνδέεται με το αμφιλεγόμενο βιβλίο «Case Closed: The Cobain Murder», φέρνει στο φως ισχυρισμούς του συγγραφέα και δημοσιογράφου Ian Halperin, ο οποίος υποστηρίζει πως ένας ανώνυμος πρώην ντετέκτιβ του Σιάτλ τού εκμυστηρεύτηκε ότι έγιναν κακοί χειρισμοί στην έρευνα.

Τα στοιχεία που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το βιβλίο, υπάρχουν τρία βασικά σημεία που καταρρίπτουν το σενάριο της αυτοκτονίας:

Επίπεδα ηρωίνης: Τα επίπεδα στο αίμα του Cobain ήταν τόσο υψηλά που θα ήταν αδύνατο να πυροβολήσει ο ίδιος.

Απουσία αποτυπωμάτων: Δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στο όπλο.

Γραφικός χαρακτήρας: Οι τελευταίες πέντε γραμμές του σημειώματος αυτοκτονίας δεν ταιριάζουν με τον γραφικό χαρακτήρα του τραγουδιστή.

«Μόνο βάσει αυτών, η υπόθεση δεν θα έπρεπε να είχε χαρακτηριστεί ως αυτοκτονία. Θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί μια ενδελεχής έρευνα για να ανακαλυφθεί πώς πέθανε στην πραγματικότητα ο Cobain. Αυτό δεν έγινε ποτέ», αναφέρει η πηγή.

Καταγγελίες για συγκάλυψη και πολιτικές σκοπιμότητες

Ο πρώην αξιωματικός του SPD ισχυρίζεται ότι υπήρξε «κακή διαχείριση» και ότι αρκετοί εντός του τμήματος πίστευαν πως η έρευνα ήταν «μια μεγάλη συγκάλυψη». Η πηγή εργαζόταν υπό τον Norm Stamper, Αρχηγό της Αστυνομίας του Σιάτλ (1994-2000), ο οποίος το 2015 εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τους χειρισμούς, δηλώνοντας πως θα άνοιγε ξανά την υπόθεση αν μπορούσε.

Ο Stamper είχε προτείνει στο παρελθόν ότι οι ερευνητές δεν έπρεπε να αποκλείσουν αμέσως το ενδεχόμενο της δολοφονίας, με την πηγή του Halperin να προσθέτει: «Υπήρξε υπερβολική εμπλοκή της πολιτικής και όχι αρκετά γεγονότα. Πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να ανελιχθούν εις βάρος άλλων».

Παρόμοιες ανησυχίες είχε εκφράσει και ο συνταξιούχος Αστυνόμος Neil Low, ο οποίος το 2005 ήλεγξε την υπόθεση: «Απλώς δεν πιστεύω ότι ο Kurt το έκανε αυτό στον εαυτό του», περιγράφοντας την έρευνα ως «πρόχειρη».

Η θεωρία της ανθρωποκτονίας

Ο Halperin υποστηρίζει, βασιζόμενος στην πηγή του, ότι οι δολοφόνοι εξουδετέρωσαν τον Cobain αναγκάζοντάς τον να πάρει μια τεράστια δόση ηρωίνης —περίπου 70 φορές πάνω από τη μέση δόση— και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. «Κανένα ανθρώπινο ον δεν θα μπορούσε να το αντέξει αυτό, θα πέθαινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Και οι νεκροί δεν σκουπίζουν τα δικά τους αποτυπώματα από το όπλο», σημειώνει ο συγγραφέας.

Επιπλέον, ο Halperin αναφέρει ότι ειδικοί γραφολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι τελευταίες πέντε γραμμές του σημειώματος, οι οποίες είναι και οι μόνες που αναφέρονται ουσιαστικά σε αυτοκτονία, δεν γράφτηκαν από τον Cobain.

Η επίσημη απάντηση της αστυνομίας

Παρά τις νέες αποκαλύψεις, το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ παραμένει σταθερό στην αρχική του απόφαση. Εκπρόσωπος του τμήματος δήλωσε στη Daily Mail: «Ο Kurt Cobain πέθανε από αυτοκτονία το 1994. Αυτή συνεχίζει να είναι η θέση του Αστυνομικού Τμήματος του Σιάτλ».

