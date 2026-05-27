Διεθνής μελέτη αλλάζει τα δεδομένα για κοινό φάρμακο της καρδιάς – Ίσως να είναι επικίνδυνο ιδιαίτερα για τις γυναίκες

Διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι εκατομμύρια ασθενείς με πρόβλημα στην καρδιά ενδέχεται να λαμβάνουν χωρίς λόγο β-αναστολείς μετά από έμφραγμα.

Ιδιαίτερα στις γυναίκες εντοπίστηκε ακόμη και αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία στους ειδικούς.

Πρόκειται για μια αναπάντεχη ανακάλυψη καθώς ανατρέπει μια θεραπευτική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα.

Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα REBOOT, με τη συμμετοχή περισσότερων από 8.500 ασθενών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι β-αναστολείς δεν προσφέρουν ουσιαστικό όφελος σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία μετά από έμφραγμα, ενώ σε ορισμένες γυναίκες ενδέχεται να συνδέονται ακόμη και με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Σημειώνεται ότι για περισσότερα από 40 χρόνια, οι β-αναστολείς θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητο μέρος της θεραπείας μετά από καρδιακή προσβολή, με συνέπεια εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως να λαμβάνουν τα συγκεκριμένα φάρμακα, και μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η νέα διεθνής μελέτη REBOOT, ωστόσο, έρχεται να αμφισβητήσει ανοιχτά αυτή τη στρατηγική για μια μεγάλη κατηγορία ασθενών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι υπέστησαν μη επιπλεγμένο έμφραγμα ( καρδιακό επεισόδιο χωρίς σοβαρές επιπλοκές), και διατήρησαν φυσιολογική καρδιακή λειτουργία δεν είχαν ουσιαστικό όφελος από τη χορήγηση β-αναστολέων.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της European Society of Cardiology στη Μαδρίτη και δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine.

Η έρευνα

Αναλυτικά η έρευνα REBOOT συμπεριέλαβε 8.505 ασθενείς από 109 νοσοκομεία στην Ισπανία και την Ιταλία.

Μετά το εξιτήριο, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: Όσους έλαβαν β-αναστολείς και όσους δεν έλαβαν.

Όλοι οι ασθενείς συνέχισαν να ακολουθούν τη σύγχρονη καθιερωμένη θεραπεία για το έμφραγμα, με στατίνες, αντιαιμοπεταλιακά και άλλες φαρμακευτικές αγωγές.

Η παρακολούθηση διήρκεσε σχεδόν τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σαφή: Οι β-αναστολείς δεν μείωσαν σημαντικά τους θανάτους, τα νέα εμφράγματα ή τις νοσηλείες λόγω καρδιακής ανεπάρκειας στους ασθενείς με διατηρημένη καρδιακή λειτουργία.

Για ποιους λόγους οι ειδικοί θεωρούν ιστορικά τα ευρήματα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι σήμερα η αντιμετώπιση του εμφράγματος έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με το παρελθόν.

Οι φραγμένες αρτηρίες ανοίγουν πλέον πολύ πιο γρήγορα, ενώ οι ασθενείς λαμβάνουν πιο αποτελεσματικές θεραπείες που μειώνουν σημαντικά τις επιπλοκές και τις αρρυθμίες.

Αυτό σημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους οι β-αναστολείς θεωρούνταν απαραίτητοι πριν από δεκαετίες ίσως δεν ισχύουν πλέον στον ίδιο βαθμό.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Valentin Fuster, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα «θα αναδιαμορφώσουν τις διεθνείς κλινικές οδηγίες» για τη θεραπεία μετά από έμφραγμα.

Οι κύριες διαπιστώσεις της μελέτης

Η έρευνα ανέδειξε ορισμένα ευρήματα που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για τη μελλοντική αντιμετώπιση των ασθενών:

Πάνω από το 80% των ασθενών με μη επιπλεγμένο έμφραγμα παίρνουν εξιτήριο με β-αναστολείς.

Δεν διαπιστώθηκε ουσιαστική μείωση σε θανάτους ή νέα εμφράγματα σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία.

Οι β-αναστολείς μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες όπως κόπωση, βραδυκαρδία και σεξουαλική δυσλειτουργία.

Σε γυναίκες με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος θανάτου ή καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι ασθενείς με ελαφρώς μειωμένη καρδιακή λειτουργία ίσως συνεχίζουν να ωφελούνται από τη θεραπεία.

Προβληματισμός για τις γυναίκες

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υπομελέτη της REBOOT έδειξε ότι οι γυναίκες με απολύτως φυσιολογική καρδιακή λειτουργία μετά από έμφραγμα εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, επαναλαμβανόμενου εμφράγματος ή νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας όταν λάμβαναν β-αναστολείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στις γυναίκες με κλάσμα εξώθησης άνω του 50% καταγράφηκε 2,7% υψηλότερος απόλυτος κίνδυνος θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Οι ερευνητές ωστόσο κάνουν σαφές ότι οι ασθενείς δεν πρέπει να διακόπτουν μόνοι τους τη φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιατρική συμβουλή.

Παρά τα νέα δεδομένα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι β-αναστολείς εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι η REBOOT θεωρείται ήδη μία από τις πιο επιδραστικές μελέτες των τελευταίων ετών στην καρδιολογία, καθώς προσπαθεί να βρει απαντήσεις στο ερώτημα: Κατά πόσο οι παλαιότερες θεραπευτικές πρακτικές εξακολουθούν να έχουν πραγματικό όφελος στη σύγχρονη εποχή;

Για εκατομμύρια ασθενείς, οι απαντήσεις θα μπορούσαν να σημαίνουν λιγότερα φάρμακα, λιγότερες παρενέργειες και πιο στοχευμένες θεραπείες μετά από καρδιακή προσβολή.

