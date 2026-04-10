Πέθανε ο πρωτοπόρος της χιπ χοπ Afrika Bambaataa

Πέθανε στα 67 του χρόνια ο Αμερικανός ράπερ και DJ Afrika Bambaataa, ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος της χιπ χοπ σκηνής.

Σύμφωνα με το TMZ που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του, ο μουσικός έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωση της Hip-Hop Alliance, της οργάνωσης που ηγείται ο μουσικός Kurtis Blow, αναφέρεται:

«Σήμερα, αναγνωρίζουμε τη μετάβαση ενός θεμελιώδους αρχιτέκτονα της χιπ χοπ κουλτούρας, του Afrika Bambaataa. Ως ιδρυτής της Universal Zulu Nation, ο Afrika Bambaataa βοήθησε να διαμορφωθεί η πρώιμη ταυτότητα της χιπ χοπ ως ένα παγκόσμιο κίνημα που βασίζεται στην ειρήνη, την ενότητα, την αγάπη και τη διασκέδαση».

Η ίδια ομάδα αναγνώρισε και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του καλλιτέχνη. «Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του είναι σύνθετη και έχει αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών συζητήσεων στην κοινότητά μας. Ως οργανισμός που δεσμεύεται στην αλήθεια, τη λογοδοσία και τη διατήρηση της χιπ χοπ κουλτούρας, θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει χώρος για όλες τις φωνές, ενώ συνεχίζουμε να ενισχύουμε ό,τι προστατεύει και ενδυναμώνει τον λαό».

Ποιος ήταν ο Afrika Bambaataa

Γεννημένος ως Lance Taylor, ίδρυσε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 τη συλλογικότητα Universal Zulu Nation, εμπνευσμένος από τον «πατέρα της χιπ χοπ» DJ Kool Herc, αλλά και από την αλληλεγγύη των Ζουλού της νότιας Αφρικής. Ο καλλιτέχνης, με καταγωγή από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χιπ χοπ τη δεκαετία του 1980, ιδίως με την επιτυχία του 1982 Planet Rock. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι John Lydon, George Clinton και James Brown.

Το 1982 άρχισε να πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική ως μέλος του γκρουπ Ebn Ozn. Επηρεάστηκε από ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συγκροτήματα, όπως οι Kraftwerk, των οποίων δείγματα χρησιμοποίησε στο Planet Rock. Το single έγινε επιτυχία στα clubs και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του electro funk ως ξεχωριστού μουσικού είδους.

Το 1985 συμμετείχε στη δημιουργία του ιστορικού άλμπουμ Sun City, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Artists United Against Apartheid, μιας ομάδας μουσικών που ενώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Μπομπ Ντίλαν, Μπόνο, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζόι Ραμόουν, Run-DMC, Λου Ριντ και Μπόνι Ρέιτ.

Ο Bambaataa συνέχισε να κυκλοφορεί άλμπουμ τις επόμενες δεκαετίες. Το 1986, το Planet Rock: The Album συγκέντρωσε προηγούμενα singles του και τον έφερε σε συνεργασία με καλλιτέχνες της hip-hop όπως οι Μέλι Μελ και Trouble Funk. Το τελευταίο του άλμπουμ, Dark Matter Moving at the Speed of Light, κυκλοφόρησε το 2004.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο μουσικός κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και διακίνηση ανηλίκων. Το 2016, πολλοί άνδρες από το Μπρονξ τον κατηγόρησαν για παρενόχληση. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες σε ανακοίνωσή του, δηλώνοντας ότι «είναι αβάσιμες και αποτελούν μια δειλή προσπάθεια να αμαυρωθεί η φήμη και η κληρονομιά μου στη hip-hop αυτή τη στιγμή».

Διαβάστε επίσης:

Kurt Cobain: Νέα στοιχεία αμφισβητούν την αυτοκτονία του -«Τον ανάγκασαν να πάρει μεγάλη δόση ηρωίνης»

Αναδρομικά: Νέα έκθεση στο Μουσείο Βορρέ – Εγκαίνια 25 Απριλίου

Pink Floyd: Ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ με τίτλο «8-Tracks» – Πότε κυκλοφορεί