ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:04
14.04.2026 10:58

Άρης Μουγκοπέτρος: Επέστρεψε στη μουσική – «Το χρωστούσα στα παιδιά μου» (Video)

Την επιστροφή του στη μουσική, έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα που του στέρησε δυο δάχτυλα του χεριού του, ανακοίνωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, ο καλλιτέχνης έπαιξε ένα κομμάτι με το κλαρίνο του, κάνοντας σαφές ότι η δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του δεν θα σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του και τη μουσική που τόσο αγαπά.

Μιλώντας στον ANT1, δηλώνει ευγνώμων που ζει, επισημαίνοντας ότι η επιμονή, η δύναμη ψυχής και οι πολύωρες προσπάθειες τον βοήθησαν καθοριστικά να σταθεί ξανά όρθιος και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

«Νιώθω πολύ τυχερός, ευγνώμων, ευλογημένος που ζω. Έχω τις κόρες μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τη δουλειά μου πλέον πάλι στα χέρια μου. Το χρωστάω στα παιδιά μου, σε μένα, να επιστρέψω. Αλλά χρωστάω και στον κόσμο που μου έχει δείξει τόσο πολύ την αγάπη του» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Βλέπεις το χέρι σου και, στην κυριολεξία, είναι το μισό από ό,τι ήταν. Και η αλήθεια είναι ότι οι ελπίδες λιγοστεύουν στο να μπορέσεις να ξαναπαίξεις όπως έπαιζες, τουλάχιστον, γιατί δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα ξαναπαίξω. Όμως δεν περίμενα κιόλας να μπορέσω να επιστρέψω τόσο γρήγορα» πρόσθεσε.

Σήμερα, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει τις θεραπείες στο τραυματισμένο του χέρι και εκφράζει την επιθυμία να διοργανώσει μια μεγάλη συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε το Πάσχα του 2025, όταν μια κροτίδα προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, οδηγώντας σε ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων. Τότε, πολλοί εκτίμησαν ότι το περιστατικό θα έβαζε τέλος στη μουσική του πορεία. Ωστόσο, ο ίδιος, μέσα από τη μάχη που έδωσε σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, διέψευσε τις προβλέψεις…

