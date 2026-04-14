Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

Ανάσα πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία. Η ήττα του Όρμπαν προκάλεσε ανακούφιση στις Βρυξέλλες, καθώς ο ηττημένος πλέον των προχθεσινών εκλογών ήταν μονίμως πρόβλημα για βασικές επιλογές των ευρωπαίων ηγετών.

Βέβαια, πάλι δεξιός (και πρώην… ορμπανιστής) εκλέχτηκε πάλι, αλλά αυτό δεν ενοχλεί την Κομισιόν και τους Συμβούλιο: Οι περισσότεροι δεξιοί είναι άλλωστε και μάλιστα η πλειοψηφία στο ευρωκοινοβούλιο ανήκει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα. Το θέμα είναι εάν ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας θα συνεννοείται και θα συμπεριφέρεται ως ευρωπαίος.

Ένα παρεμπίπτον, αλλά σοβαρό θέμα, που πρέπει να απασχολήσει την κεντροαριστερά είναι πως η ενναλακτική του (ακρο)δεξιού Όρμπαν, ήταν η δεξιά. Δεν είναι και τόσο ελπιδοφόρο αυτό, αλλά δείχνει πως όταν δεν μπορείς να παρουσιάσεις εναλλακτική, θα βρεθεί άλλος να την προσφέρει. Ο νοών νοείτω.

Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τις εκλογές στην Ουγγαρία είναι η υψηλή συμμετοχή. Συμπέρασμα: Όταν οι συνθήκες το πάνε για πολιτική αλλαγή, η συμμετοχή είναι μεγάλη. Όσο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ευνοούνται οι κυβερνήσεις. Η συμμετοχή στις εκλογές του 2023 στην Ελλάδα ήταν 53% – πολύ μακριά δηλαδή από το σχεδόν 80% της Ουγγαρίας προχθές.

Τροφή για σκέψη όλα αυτά…

Οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης μελετούν ημερομηνίες

Με τα σενάρια των (πολύ) πρόωρων εκλογών να έχουν υποχωρήσει αισθητά, εάν δεν έχουν σβηστεί πλήρως, οι τελευταίοι θιασώτες τους, θα περιμένουν έως τις 14 Μαΐου, μήπως και αλλάξει γνώμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βλέπετε, στις 15 του επόμενου μήνα αρχίζει το συνέδριο της ΝΔ και αν είναι να ανακοινώσει προσφυγή στις κάλπες ο πρωθυπουργός, θα το κάνει ακριβώς πριν την έναρξη του συνεδρίου, ώστε αυτό να είναι πανηγυρικά προεκλογικό ή προεκλογικά πανηγυρικό.

Και για τον επιπλέον λόγο βέβαια για να προλάβει να κάνει τις εκλογές στις 14 Ιουνίου και όχι στις 21 (γιορτή του πατέρα, παρακαλώ), για να γίνουν οι δεύτερες στις 19 Ιουλίου το πολύ.

Βιαστικούς τους βλέπω…

Το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη σύνθεση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ περιμένουν όλοι στο Κίνημα για να καταλάβουν πού το πάει ο πρόεδρος και πώς εννοεί το νέο ξεκίνημα μετά το συνέδριο.

Λογικά θα είναι όλοι οι προβεβλημένοι στο συμβούλιο, αλλά και πάλι έχει ενδιαφέρον εάν το ΠΑΣΟΚ θα πάει σε αναπαραγωγή εσωτερικών προβλημάτων ή ο πρόεδρος Νίκος θα δώσει ώθηση προς τα εμπρός, αποφεύγοντας περιττές τριβές και συγκρούσεις.

Άλλωστε, αυτές δεν έχουν νόημα πλέον: Ό,τι έγινε έγινε στο συνέδριο, όλα θα κριθούν από την εκλογική επίδοση και τι ρόλο θα έχει το ΠΑΣΟΚ στο μετεκλογικό πεδίο.

Α, και ποιοι θα εκλεγούν βουλευτές…

Ο Καραμανλής και το συνέδριο

Πιέσεις δέχεται, λέει, ο Κώστας Καραμανλής – ο πρώην πρωθυπουργός, όχι ο νυν βουλευτής – να μιλήσει στο συνέδριο της ΝΔ.

Ο ίδιος δεν φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμος για τούτο. Δεν ήταν άλλωστε ποτέ, από τότε που έφυγε από την προεδρία της ΝΔ, ιδιαίτερα «ζεστός» για παρεμβάσεις σε κομματικές εκδηλώσεις, που θα είχαν έντονο «χρώμα» και μάλιστα με σαφέστατη κριτική διάθεση προς την ηγεσίας, όπως του ζητούν. Αν μιλήσει πρέπει να πει πράγματα που έχει δείξει ότι πιστεύει. Αλλά ένα συνέδριο της ΝΔ δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο, ιδίως σε εν δυνάμει προεκλογική περίοδο.

Εάν αποφασίσει να μιλήσει, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και θα γίνουν ακόμα σοβαρότερα…

Και κόμμα και ιατρείο – στο Κολωνάκι

Ετοιμάζεται η Μαρία Καρυστιανού για το κόμμα, όπως έχει φανεί άλλωστε μετά την επίσημη ανακοίνωση της σχετικής εξόρμησης με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα».

Λέγεται ότι η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος θα είναι έτοιμη ως το τέλος του μήνα – το πότε ακριβώς θα την παρουσιάσει είναι θέμα επιλογής ημερομηνίας και συνθηκών.

Πάντως κυκλοφορεί και η πληροφορία ότι η Καρυστιανού ανοίγει… ιατρείο στο Κολωνάκι το επόμενο διάστημα, δημιουργώντας και στην Αθήνα ένα σημείο επαγγελματικής αναφοράς. Τα εγκαίνια του ιατρείου θα προηγηθούν εκείνων του κόμματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φανατικός υποστηρικτής της είναι πρόεδρος μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, που εκφράζει έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις. Τον τελευταίο καιρό δε είναι και σε καλό… μουντ – ποδοσφαιρικά μιλώντας!

Θετική η πορεία των τοπ εταιρειών της ασφαλιστικής αγοράς το 2025

Θετικά είναι τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων σε παραγωγή ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με της ετήσιες εκθέσεις φερεγγυότητας που δημοσίευσαν πριν λίγες μέρες. NN, Εθνική Ασφαλιστική, Generali, Eurolife και Interamerican είχαν, από σταθερή έως αρκετά αυξημένη παραγωγή ασφαλίστρων και αρκετά βελτιωμένα αποτελέσματα.

Εντύπωση έκανε η κατακόρυφη αύξηση κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, παρά την οριακή μείωση παραγωγής ασφαλίστρων, σε μία χρονιά που μην ξεχνάμε εξαγοράστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 48,0 εκατ. ευρώ από €14,8 εκατ. το 2024, τη στιγμή που η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για το 2025 διαμορφώθηκε σε €834,6 εκατ., έναντι €850,3 εκατ. το 2024.

Επίσης άξια αναφοράς είναι και η πολύ καλή επίδοση της Generali, η οποία πλέον διεκδικεί την 3η θέση στο τοπ 10 των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα βάσει παραγωγής ασφαλίστρων.

Έρχονται σημαντικές διοικητικές αλλαγές στην Entersoftone

Σε αναζήτηση CEO θα βγει μέσα στο 2027 η Entersoftone καθώς λήγει η θητεία του υφιστάμενου Διευθύνοντος Συμβούλου Αντώνη Κοτζαμανίδη. Πληροφορίες θέλουν να μην επιθυμεί ο ίδιος να συνεχίσει στη θέση του επικεφαλής της εταιρείας που ανήκει στο Olympia Group, συμφερόντων Πάνου Γερμανού.

Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν να του έγινε πρόταση να συνεχίσει να ηγείται του ομίλου πληροφορικής ο οποίος προέκυψε από την πρόσφατη συγχώνευση των εταιρειών Entersoft και Softone, αλλά ο ίδιος την απέρριψε καθώς επιμένει στην απόφαση του να αποχωρήσει. Πάντως η θητεία του κ. Κοτζαμανίδη λήγει μέσα στο 2027.

