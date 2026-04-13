ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 17:37
13.04.2026 15:56

Ελληνοτουρκικά: Το ΥΠΕΞ απαντά στον Φιντάν – «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν»

13.04.2026 15:56
Με αυστηρό τόνο σχολίασε το ελληνικό ΥΠΕΞ τις νέες προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέκρινε τη συμμαχία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας απειλητικό τόνο.

Το υπουργείο, σε επίσημη ανακοίνωσή του τονίζει ότι «τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Προσθέτει δε ότι η χώρα «ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη».

Πρόκληση Φιντάν

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε δηλώσει νωρίτερα πως «η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο».

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της», συμπλήρωσε.

Ο Φιντάν εκτίμησε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος χρειάζονται τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. «Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης: Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη, συγχαρητήρια στον Μαγιάρ

Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

Το μαρτύριο της σταγόνας

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ όσο υπάρχει πόλεμος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ψηφιακό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάϊεν: Θα προτείνουμε στοχευμένα μέτρα για τις τιμές ενέργειας στις 22 Απριλίου

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ακόμα 38 μετανάστες στην Άρβη – Και 34 στη Γαύδο (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως.... Ιησούς - Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 17:36
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ όσο υπάρχει πόλεμος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ψηφιακό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

