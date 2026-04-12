Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

«Το φως, δεν είναι δεδομένο, είναι επιλογή, ευθύνη και διαρκής προσπάθεια», υπογραμμίζει στο Αναστάσιμο -ευχητήριο προς όλους- μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας:

«Το Πάσχα, η κορυφαία γιορτή της Χριστιανοσύνης, είναι πάνω απ’ όλα ένα μήνυμα ζωής. Ένα μήνυμα ελπίδας, πίστης και αναγέννησης. Είναι το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως.

Σε μια περίοδο όπου η διεθνής πραγματικότητα δοκιμάζεται, όπου οι εντάσεις, οι συγκρούσεις και η αβεβαιότητα σκιάζουν την καθημερινότητα των λαών, το μήνυμα της Ανάστασης γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο και πιο ουσιαστικό. Μας υπενθυμίζει ότι το φως δεν είναι δεδομένο – είναι επιλογή, ευθύνη και διαρκής προσπάθεια.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας. Να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, με εμπιστοσύνη, με ανθρωπιά, με πίστη στις δυνάμεις μας.

Στη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας, συνεχίζουμε καθημερινά να εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια, για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη. Για μια Αττική που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Αυτές τις Άγιες ημέρες, ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Ας δώσουμε χώρο στην ελπίδα. Ας κρατήσουμε μέσα μας τη βεβαιότητα ότι, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, μπορούμε να βρίσκουμε τον δρόμο προς το φως.

Με ενότητα, με αυτοπεποίθηση και με πίστη σε όσα μας ενώνουν, προχωράμε μπροστά».

Το μαρτύριο της σταγόνας

Κωνσταντοπούλου: «Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή την Αγάπη μας για τον Άνθρωπο»

Νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ σε Λαζαρίδη: «Θα μείνει στη κυβέρνηση και την Δευτέρα κ. Μητσοτάκη;»





