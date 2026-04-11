Νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ σε Λαζαρίδη: «Θα μείνει στη κυβέρνηση και την Δευτέρα κ. Μητσοτάκη;»

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος σε ανάρτησή του επιτέθηκε σε δημοσιογράφο, λέγοντάς του στο twitter πως θα κάνει «Μαύρη Ανάσταση», με αφορμή τα δημοσιεύματα σε βάρος του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

«Ο υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης, που χωρίς ντροπή ομολόγησε προχθές ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού χωρίς καν τα τυπικά προσόντα και άρα πληρωνόταν από το ελληνικό δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όχι μόνο διατηρείται στη θέση του από τον πρωθυπουργό της “αριστείας”, αλλά έχει το θράσος να απειλεί στο Χ τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη ότι θα κάνει “μαύρη” Ανάσταση.

Άστο Θανάση. Παίξατε και χάσατε. Μαύρη Ανάσταση θα κάνετε. Καλό Πάσχα. https://t.co/2skQE0buO4 — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) April 11, 2026

Σε αυτή την κυβέρνηση της φαυλότητας, της αλαζονείας και της διαφθοράς, απουσιάζει κάθε ίχνος ντροπής. Ο κ. Λαζαρίδης φωνάζει και απειλεί για να δώσει τα διαπιστευτήρια του στον κ. Μητσοτάκη και να γλιτώσει την αποπομπή» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και θέτει ερώτημα στον πρωθυπουργό: «Ο Πρωθυπουργός ταυτίζεται πλήρως με τη συμπεριφορά και το πολιτικό ήθος του υφυπουργού του. Θα μείνει στην κυβέρνηση και τη Δευτέρα, κ. Μητσοτάκη;»

