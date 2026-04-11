Κωνσταντοπούλου: «Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή την Αγάπη μας για τον Άνθρωπο»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στέλνει τις ευχές της για την Ανάσταση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή την Αγάπη μας για τον Άνθρωπο».

Αναλυτικά το μήνυμα της Ζ. Κωνσταντοπούλου:

«Ανάσταση σημαίνει νίκη της Αγάπης, της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς.

Ανάσταση σημαίνει νίκη της Ζωής, νίκη του Καλού απέναντι στο κακό, νίκη του Δικαίου απέναντι στο άδικο, νίκη του Φωτός απέναντι στο σκοτάδι.

Σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή την Αγάπη μας για τον Άνθρωπο, την Αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους μας, το πείσμα μας να επικρατήσει το Δίκαιο, την αγωνιστικότητά μας, τη διαύγεια πνεύματός μας και τη διαρκή προσπάθεια να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο, τέτοιο που τον αξίζουμε.

Αυτές τις μέρες, ας είμαστε κοντά στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και ας σκεφτόμαστε τα θύματα πολέμου, γενοκτονίας, τον άμαχο πληθυσμό που βρίσκεται απροστάτευτος, τους ανθρώπους που παλεύουν απέναντι στην αδικία, γιατί και η Ανάσταση ήταν και είναι μία Νίκη απέναντι στην αδικία.

Εύχομαι καλή δύναμη, καλή Ανάσταση σε όλες και όλους, καλή μας πορεία, για μια ζωή χωρίς αδικία, χωρίς κακότητα, χωρίς πόλεμο για μια ζωή τέτοια που την αξίζουμε.

Χρόνια πολλά!

Καλό Πάσχα!

Να είμαστε όλοι καλά!

#Μαζί_πάντα».

