Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμφωνούν σχεδόν απόλυτα, αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι δικαστικές εξελίξεις σχετικά με τις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορες: να αρθούν οι βουλευτικές ασυλίες, να καταθέσουν οι εμπλεκόμενοι και να ασκηθούν οι διώξεις σε όσους κριθεί ότι πρέπει να δικαστούν.

Ωστόσο, η αφετηρία για αυτή τη… συμφωνία δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική: ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν γίνεται τα μέλη της Κ.Ο. της Ν.Δ. να τελούν σε μακρά πολιτική ομηρεία και, ως εκ τούτου θα πρέπει οι διαδικασίες να γίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει άλλο κίνητρο, τον κίνδυνο της παραγραφής για τις υποθέσεις του 2021, καθώς η αποσβεστική προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της και μπορεί να υπάρξουν κάποιοι εκ των εμπλεκόμενων που δεν θα μπορούν να διωχθούν.

Αυτό περίπου είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ, όπου επισήμανε ότι «οφείλει η Δικαιοσύνη να τρέξει τις διαδικασίες, γιατί επειδή μιλάμε κατά πλειονότητα, την πλειοψηφία των περιπτώσεων, μιλάμε για πλημμελήματα, υπάρχει πενταετής παραγραφή, εκτός αν εντός πενταετίας επιδοθεί στον ύποπτο και στη συνέχεια, αν παραπεμφθεί, κατηγορούμενο, το κλητήριο θέσπισμα. Δεδομένου ότι μιλάμε για πράξεις του 2021, νομίζω περίπου μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, θα πρέπει μέχρι τον Αύγουστο, άντε Σεπτέμβριο, να έχει καταλήξει η Δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα παραπέμψει στο ακροατήριο κάποιους εκ των εμπλεκομένων ή θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο».

Μεγάλα ζόρια

Γενικά, όσο περνά ο καιρός, τόσο η υπόθεση του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων μοιάζει με… αγώνα δρόμου και, ταυτόχρονα – για την κυβέρνηση –, με το… μαρτύριο της σταγόνας, καθώς:

● Κάθε τόσο «σκάει» και μια νέα δικογραφία, η οποία προκαλεί αναστάτωση στην κυβερνώσα παράταξη, φέρνει δημοσκοπικές απώλειες και αυξημένη δυσπιστία από τους πολίτες (το ποσοστό 73% που λέει ότι η λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση είναι η «συγκάλυψη» στην τελευταία δημοσκόπηση της ALCO είναι άκρως ενδεικτικό) και υποχρεώνει Μαξίμου και Πειραιώς να περνούν και πάλι στην άμυνα.

● Η «σαλαμοποίηση» – όπως λένε «γαλάζια» στελέχη – της υπόθεσης (στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, απλώς – όπως φαίνεται – η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κινείται χρόνο-χρόνο και αναλόγως στέλνει τις δικογραφίες) μπορεί πολύ εύκολα να προκαλέσει αυξημένους «πονοκεφάλους» με τα ονόματα βουλευτών και υπουργών (πρώην και νυν) που μπορεί να περιέχονται σε κάθε νέα δικογραφία που στέλνεται στη Βουλή.

Ήδη τα εμπλεκόμενα «γαλάζια» στελέχη φθάνουν τα 15 (μαζί με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 86 του Συντάγματος), ενώ, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, μέσα στους επόμενους δύο – τρεις μήνες ενδέχεται να υπάρξει και νέα δικογραφία για την υπόθεση, η οποία… απειλεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό αυτό – και μαζί τη… φουρτούνα στο εσωτερικό της Ν.Δ.

Λερναία Ύδρα

Με απλά λόγια, όπως σημειώνουν κομματικές πηγές, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει με Λερναία Ύδρα, η οποία «βγάζει» νέα «κεφάλια» διαρκώς, με την κυβέρνηση – προς το παρόν, τουλάχιστον – να αδυνατεί να… καυτηριάσει τα σημεία τομής και, ταυτόχρονα, να δυσκολεύεται πολύ να τιθασεύσει το… τέρας, το οποίο απειλεί να την καταβροχθίσει, καθώς, πέραν του ότι δίνει «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση να την κατηγορεί για διαφθορά και για ένα απολύτως «γαλάζιο» σκάνδαλο, προκαλεί και θύελλες στο εσωτερικό της Ν.Δ. – ήδη, όπως γράφει το «Ποντίκι» στη σελίδα 3, πολλοί βουλευτές έχουν αντιδράσει στην παραίνεση να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε δύο δικογραφίες.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι στη συνεδρίαση της Ολομέλειας δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία, προκειμένου να μην υπάρξει όξυνση των πνευμάτων, ωστόσο ακόμα δεν έχει καθοριστεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τις περιπτώσεις Λιβανού και Αραμπατζή, γεγονός που δείχνει ότι η κυβέρνηση ακόμα «ψάχνεται» για την υπόθεση και προσπαθεί να εκπονήσει ένα σχέδιο και ένα αφήγημα, το οποίο τουλάχιστον θα περιορίσει τις ζημιές και δεν θα απειλήσει να προκαλέσει ανήκεστο βλάβη στην ενότητα της Κ.Ο. ή να αυξήσει τη δυσπιστία των πολιτών για την πρόθεσή της να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση.

Από την άλλη, ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι αν η άρση ασυλίας καταψηφιστεί από μεγάλο αριθμό βουλευτών της Ν.Δ., τότε υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα δυσαρμονίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κ.Ο., το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα περισσότερες «ρωγμές» στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης και να εντείνει την αίσθηση στην κοινωνία ότι επιχειρείται «κουκούλωμα» ενός σκανδάλου που – υπενθυμίζεται – έφερε τον αγροτικό κόσμο στο χείλος της απόγνωσης και της οικονομικής κατάρρευσης, προκάλεσε εκτεταμένες κινητοποιήσεις των παραγωγών και (σύμφωνα με κάποια κομματικά στελέχη) ρήγμα στις σχέσεις της Ν.Δ. με τον αγροτικό κόσμο.

Η κουβέντα για το… ρουσφέτι

Στο ίδιο πλαίσιο, προβληματική – τουλάχιστον από ορισμένα «γαλάζια» στελέχη – θεωρείται και η όλη συζήτηση περί ρουσφετιών που έχει ανοίξει εν είδει μιας κάποιας υπερασπιστικής γραμμής, αλλά και ως απόπειρα διάχυσης ευθυνών σε όλο το πολιτικό σύστημα (σύμφωνα με την αντιπολίτευση).

Τα στελέχη αυτά σημειώνουν ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι να επιχειρεί να δικαιολογήσει παρεμβάσεις στελεχών και υπουργών ως περίπου… φυσιολογική πρακτική – ειδικά όταν την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός διατρανώνει πανταχόθεν την πρόθεσή του να ξεριζώσει το ρουσφέτι από παντού, αλλά και σε μια συγκυρία που ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο έχει σχεδόν αποκλειστικά «γαλάζιο» χρώμα.

Πάντως, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δεν δίστασε να… υπερασπιστεί την πρακτική της «πολιτικής διαμεσολάβησης», όπως την ονομάτισε, λέγοντας ότι «η πολιτική διαμεσολάβηση, αυτό που λέμε απαξιωτικά “ρουσφέτι”, ούτε επί Μητσοτάκη εφευρέθηκε ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το έφτιαξαν. Η έννοια της “πολιτικής διαμεσολάβησης” είναι σύμφυτη της δημοκρατίας. Υπάρχει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Η πολιτική διαμεσολάβηση ούτε αντιδημοκρατική είναι ούτε ανήθικη είναι. Άλλο η παρανομία, άλλο το “ρουσφέτι”». Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «υπάρχει αδιανόητη υποκρισία από την αντιπολίτευση και η υποκρισία αυτή βλάπτει τη δημοκρατία. Όποιος έχει υπάρξει σε πολιτικό γραφείο και λέει “δεν έχω κάνει ούτε ένα ρουσφέτι” είναι μεγάλος ψεύτης».

Στη συζήτηση αυτή μπήκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος με εξαιρετικά αιχμηρό άρθρο στα «Νέα» σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η επιδεικτικά ανιστόρητη επιχειρηματολογία του (σ.σ. πρωθυπουργού) αφορά το περιβόητο ζήτημα του ρουσφετιού μέσω των βουλευτών και της συγκρότησης πελατειακών δικτύων. Η θέση του κ. Μητσοτάκη είναι: “ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω” κατά των βουλευτών της Ν.Δ., η άρση της ασυλίας των οποίων ζητείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. “Αναμάρτητος” δεν είναι κατά τον κ. Μητσοτάκη ούτε ο βουλευτής της αντιπολίτευσης που ασκεί κριτική ούτε ο πολίτης που παρακολουθεί και αξιολογεί τα συμβαίνοντα. Αυτή, μας λέει, είναι η πρακτική των διακοσίων ετών λειτουργίας του ελληνικού κράτους, επέτειο που προφανώς θέλει να εορτάσει ως πρωθυπουργός το 2030».

Η πίεση για εκλογές

Από εκεί και πέρα, πρέπει να σημειωθεί ότι Μαξίμου και Πειραιώς παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις της αντιπολίτευσης και ειδικά το αίτημά της για εκλογές «εδώ και τώρα»: μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές γιατί έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση», ενώ το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης μοιάζει να απορρίπτει – προς το παρόν – την ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργούσε συσπειρωτικά για τη «γαλάζια» παράταξη, χωρίς να αποφέρει πραγματικό αποτέλεσμα, δηλαδή την πτώση της κυβέρνησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός έχει απορρίψει… οριζοντίως και καθέτως κάθε εισήγηση περί πρόωρης προσφυγής σε κάλπες – τόσο για λόγους αρχών όσο και επειδή θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα είχε εν τέλει αρνητικό αποτέλεσμα για τη Ν.Δ., δεδομένης της συγκυρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το επιτελείο του και ο ίδιος έχουν αποφασίσει να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τόσο στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από τις δημοσκοπήσεις, προκειμένου να χαράξουν στρατηγική για το επόμενο διάστημα.

Στελέχη του κόμματος υπενθυμίζουν, δε, ότι στα μέσα Μαΐου είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το τακτικό συνέδριο της Ν.Δ., το οποίο, βέβαια, θα λάβει χώρα σε κλίμα εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα επιθυμούσε η ηγετική ομάδα του κόμματος: ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας παραιτήθηκε, καθώς το όνομά του συμπεριλαμβανόταν στη δικογραφία με τους 11 βουλευτές, το συνέδριο θα το «τρέξει» ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης και, προφανώς, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να κυριαρχήσει στις εργασίες του συνεδρίου αλλά και στα «πηγαδάκια».

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει στην «πολιτική πιάτσα» φήμες/σενάρια για ενδεχόμενη προσφυγή σε πρόωρες κάλπες το ερχόμενο φθινόπωρο, αν, φυσικά, οι συνθήκες κριθούν ευνοϊκές ή αν οι εξελίξεις στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκτήσουν δραματικό χαρακτήρα.

Πηγές από την κυβέρνηση απορρίπτουν και αυτό το σενάριο, επιμένοντας ότι – όπως έχει πλειστάκις αναφέρει ο πρωθυπουργός – οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κατά πάσα πιθανότητα την άνοιξη, λίγο πριν από το τέλος της θητείας της.

Διαβάστε επίσης:

Η υβριδική απειλή των Στενών του Ορμούζ

Ζεσταίνει τις προεκλογικές μηχανές το ΚΚΕ

Τσίπρας: Νεύμα στους «παλιούς» και «έμπειρους»