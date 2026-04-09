Ζεσταίνει τις προεκλογικές μηχανές το ΚΚΕ

Ευρύ κάλεσμα συμπόρευσης απεύθυνε προς τους πολίτες ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ από τη μεγάλη εκδήλωση στο ΣΕΦ, που διοργάνωσε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος τη

Δευτέρα.

Ο Περισσός, λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια για τις πρόωρες εκλογές, ξεκινά σταδιακά την πολύπλευρη προετοιμασία του κόμματος ώστε να είναι έτοιμο για παν ενδεχόμενο, όποτε κι

αν στηθούν κάλπες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του διεμήνυσε πως είναι η «ώρα της μάχης» και κάλεσε τους «αγωνιστές της ζωής» δηλαδή, «τους εργάτες και υπάλληλους, τους επαγγελματίες και επιστήμονες, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες της χώρας μας, τους απόδημους Έλληνες, σε όλο τον ελληνικό λαό, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, χρώμα, θρησκεία, να συντονίσουν τον βηματισμό τους μαζί με το ΚΚΕ, να συμπορευτούμε χέρι – χέρι για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, για μια νέα κοινωνία, μέχρι να ανατείλει το δίκιο, η ισότητα, η ειρήνη, ο σοσιαλισμός».

Σε όλους αυτούς απεύθυνε κάλεσμα συμπόρευσης ώστε να δυναμώσει και να αποκτήσει πολλαπλασιαστική ισχύ η παρέμβαση του ΚΚΕ στους χώρους δουλειάς, μόρφωσης, σε όλες τις λαϊκές

γειτονιές της Αττικής.

Όπως φάνηκε και από την ομιλία του στην κορυφή ιεραρχεί το θέμα του πολέμου και των συνεπειών του στη χώρα και στους πολίτες, συνεχίζοντας να εγκαλεί την κυβέρνηση για άμεση εμπλοκή. Στη δε μεγάλη εικόνα – πίσω από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν – τοποθετεί τον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας.

Κατά την ομιλία του ο Κουτσούμπας επιτέθηκε στην κυβέρνηση για όλα τα σκάνδαλα που βρίσκονται ανοιχτά, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως τα Τέμπη και τις υποκλοπές, προβάλλοντας το αίτημα να

αποδοθούν οι ευθύνες όλων των υπαιτίων, ακόμη και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, όπως κάνει διαχρονικά, αναδεικνύει τις διαχωριστικές γραμμές με τα κόμματα της

αντιπολίτευσης τα οποία κατηγορεί ότι καλλιεργούν αυταπάτες για το ότι το σημερινό κράτος και σύστημα μπορούν να μεταρρυθμιστούν επί το «φιλολαϊκότερο» και να διαμορφώσουν ένα «Κράτος Δικαίου».

Σε σχέση με τα σκάνδαλα, κατηγορεί τα άλλα κόμματα ότι δεν αναδεικνύουν – πχ. στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ – όλες τις πτυχές, όπως την ευθύνη της ίδιας της Ε.Ε. και της κατεύθυνσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Υπό αυτό το πρίσμα το ΚΚΕ επιμένει να υπογραμμίζει πως δεν αναγνωρίζει

στην Ε.Ε. «ρόλο κριτή και τιμητή της νομιμότητας».

Διαβάστε επίσης

