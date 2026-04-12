Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Τραμπ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων – Νέες απειλές για «αποκλεισμό» του Ορμούζ και «κόλαση»

Με νέες απειλές υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, ανακοινώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε πλοίου που προσπαθεί να εισέλθει ή να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ».

«Έδωσα εντολή στο ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει την είσοδο σε κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει φόρο στο Ιράν», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα «αρχίσουν να καταστρέφουν» τις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στο στενό, και λέγοντας ότι «όποιος Ιρανός μας πυροβολήσει ή ειρηνικά πλοία, θα καταστραφεί στην κόλαση!».

Αναλυτικά, ο Τραμπ έγραψε:

Λοιπόν, αυτό ήταν: η συνάντηση πήγε καλά, συμφωνήθηκαν τα περισσότερα σημεία, αλλά το μόνο που είχε πραγματικά σημασία, τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ, δεν συμφωνήθηκε. Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κάθε πλοίου που θα προσπαθήσει να εισέλθει ή να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ.

Σε κάποιο σημείο, θα φτάσουμε σε μια βάση «ΟΛΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ», αλλά το Ιράν δεν το επέτρεψε αυτό, λέγοντας απλώς: «Μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω», για την οποία κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, και οι ηγέτες των χωρών, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ.

Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να παρεμποδίσει κάθε σκάφος στα διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα. Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που έβαλαν οι Ιρανοί στο Στενό. Οποιοσδήποτε Ιρανός πυροβολήσει εμάς ή ειρηνικά σκάφη, θα ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!

Το Ιράν ξέρει, καλύτερα από οποιονδήποτε, πώς να ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ αυτή την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους και τα ραντάρ τους είναι άχρηστα, ο Χαμενεΐ και οι περισσότεροι από τους «ηγέτες» τους είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκομίσει κέρδη από αυτή την παράνομη πράξη εκβιασμού. Θέλουν χρήματα και, κυρίως, θέλουν πυρηνικά. Επιπλέον, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως «έτοιμοι για δράση» και ο στρατός μας θα εξοντώσει ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν!

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, στην πρώτη του δήλωση μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, τόνισε ότι «οι ΗΠΑ έχουν κατανοήσει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι».

Επίσης, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κοινοβουλίου Αλί Νικζάντ δήλωσε ότι στις 40 ημέρες του πολέμου, οι ΗΠΑ «έμαθαν ότι η νικήτρια πλευρά καθορίζεται από τη βούληση των εθνών και την υπεροχή στο πεδίο της μάχης, όχι από τη ρητορική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Στις επόμενες ημέρες, θα μάθουν επίσης ότι η διπλωματία είναι ένας χώρος σεβασμού, αλληλεπίδρασης και αποδοχής της πραγματικότητας, και όχι επιβολής επιθυμιών», πρόσθεσε. Ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, ιρανός βουλευτής που συμμετείχε στην ομάδα διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, δήλωσε ότι οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο πρέπει να γνωρίζουν ότι «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν» και πρόσθεσε: «Ο κόσμος θα βιώσει μια νέα μορφή διαχείρισης στα Στενά του Ορμούζ».

