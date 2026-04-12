search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 18:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.04.2026 16:01

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Παρέμβαση Πούτιν – Δηλώνει έτοιμος να μεσολάβησει για την επίτευξη ειρήνευσης

Με παρέμβασή του μέσω επικοινωνίας με την Τεχεράνη, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ρωσίας μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ και το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να διευκολύνει μια ειρηνευτική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε την ετοιμότητά του να διευκολύνει περαιτέρω την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να μεσολαβήσει στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το Κρεμλίνο χωρίς, πάντως, να διευκρινίσει πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η διευκόλυνση.

Αποτυχία στο Ισλαμαμπάντ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου παρά τις μαραθώνιες συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, θέτοντας σε κίνδυνο μια εύθραυστη κατάπαυση πυρός.

Κάθε πλευρά επέρριψε στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν 21 ώρες προκειμένου να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αφότου ξεκίνησε πριν από έξι και πλέον εβδομάδες.

«Το κακό νέο είναι ότι δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία, και νομίζω ότι είναι κακό νέο για το Ιράν πολύ περισσότερο απ΄ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Επομένως επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της χώρας του μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ για το ότι δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά το ότι η ομάδα του παρουσίασε «πρωτοβουλίες που στρέφονται προς το μέλλον». «Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X.

Διαβάστε επίσης

«Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»: Ο Ερντογάν απειλεί με εισβολή το Ισραήλ (Video)

Al Arabiya: Παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά το αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις με το Ιράν

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Είμαι εδώ για να νικήσω», λέει ο Όρμπαν – «Θα γράψουμε ιστορία» δηλώνει ο Μαγιάρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε αμάξι, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός – Καταγρφηκε από κάμερα ασφαλείας το περιστατικό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Η Βρετανία λέει «όχι» σε διαπραγματεύσεις για τις βάσεις στο νησί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΝΔ: Εις αναζήτηση νέου γραμματέα – Ή, μήπως, όχι;

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ – Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

MEDIA

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3