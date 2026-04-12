Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Παρέμβαση Πούτιν – Δηλώνει έτοιμος να μεσολάβησει για την επίτευξη ειρήνευσης

Με παρέμβασή του μέσω επικοινωνίας με την Τεχεράνη, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ρωσίας μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ και το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να διευκολύνει μια ειρηνευτική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε την ετοιμότητά του να διευκολύνει περαιτέρω την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να μεσολαβήσει στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το Κρεμλίνο χωρίς, πάντως, να διευκρινίσει πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η διευκόλυνση.

Αποτυχία στο Ισλαμαμπάντ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου παρά τις μαραθώνιες συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, θέτοντας σε κίνδυνο μια εύθραυστη κατάπαυση πυρός.

Κάθε πλευρά επέρριψε στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν 21 ώρες προκειμένου να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αφότου ξεκίνησε πριν από έξι και πλέον εβδομάδες.

«Το κακό νέο είναι ότι δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία, και νομίζω ότι είναι κακό νέο για το Ιράν πολύ περισσότερο απ΄ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Επομένως επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της χώρας του μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ για το ότι δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά το ότι η ομάδα του παρουσίασε «πρωτοβουλίες που στρέφονται προς το μέλλον». «Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X.

