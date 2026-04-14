Αίγιο: 15χρονη μεθυσμένη στο νοσοκομείο – Κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη του μπαρ ο πατέρας της

Στην καταγγελία ότι ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στο Αίγιο έδωσε αλκοολούχο ποτό σε 15χρονη ενώ γνώριζε ότι είναι ανήλικη, προχώρησε ο πατέρας της κοπέλας.

Σύμφωνα με το tempo24.news όλα συνέβησαν τη Δευτέρα του Πάσχα όταν η 15χρονη μαζί με την παρέα της βρέθηκε σε κατάστημα εστίασης, ο ιδιοκτήτης του οποίου, αν και γνώριζε την ηλικία της κοπέλας, τη σέρβιρε ποτό που περιείχε αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η 15χρονη να μεταφερθεί από τους γονείς της μεθυσμένη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Έρευνα της Αστυνομίας

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο πατέρας της 15χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες.

Όπως επισημαίνει το tempo24.news, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφθηκαν άλλα 4 τουλάχιστον περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Πάτρας λόγω μέθης.

