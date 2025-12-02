search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:45
02.12.2025 08:51

Ιωάννης Παπαζήσης: Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος – Ο γιος μου είναι ο καλύτερός μου φίλος (Video)

02.12.2025 08:51
«Ευτυχισμένος, χωρισμένος» δηλώνει ο Ιωάννης Παπαζήσης ο οποίος τονίζει ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου, κάτι που -όπως επισημαίνει- οφείλεται σε εκείνη.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι θεωρεί τον γιο του τον καλύτερό του φίλο.

«Η Βανέσα ομορφαίνει μέρα με τη μέρα. Είμαι χωρισμένος, ευτυχισμένος χωρισμένος. Και εγώ και η Βανέσα. Μένω σε απόσταση δυο λεπτών από το σπίτι του γιου μου. Επιδίωξα τελευταία να είμαι απέναντι ακριβώς, αλλά έχασα το σπίτι, για να καταλάβεις για τι καλή σχέση μιλάμε. Έχουμε πολύ καλή σχέση με την πρώην σύζυγό μου. Αυτό οφείλεται σε εκείνη. Πάντα πιστεύαμε στο ταξίδι της ζωής. Πιστεύαμε ότι οι μικρότητες δεν αξίζουν μέσα στη ζωή. Δηλαδή ακόμα και στις προσωπικές φασαρίες, στην καθημερινότητα δεν πήγαινε πουθενά. Είμαστε καλά. Είμαστε εδώ, ζούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία. Και έτσι εξελίχθηκε και αυτό το πράγμα, ότι η σχέση μας ήταν από εδώ μέχρι εδώ. Ακόμα και αν όλες οι σχέσεις, ακόμα και αν είναι ο θάνατος αυτός που θα χωρίσει μία σχέση, όλες οι σχέσεις σε αυτή τη ζωή έχουν ημερομηνία λήξης. Όλες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή για οποιαδήποτε πικρία» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γιο του, ο οποίος είναι 12 ετών και τον οποίο αποκαλεί ως τον καλύτερό του φίλο.

«Ο γιος μου μεγάλωσε, πήγε στα 12, είναι στην προεφηβεία. Ο Ιάσονας περνάει πολύ χρόνο στα παρασκήνια. Είναι η εποχή που περισσότερο γεύομαι εγώ αυτόν, παρά εκείνος εμένα. Πάντα πίστευα, το εννοώ όμως και έλεγα ότι ο καλύτερος φίλος του εαυτού μας, είμαστε εμείς. Ο πιο μεγάλος άνθρωπος που συναντάμε στη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Πλέον πιστεύω ότι είναι το παιδί μου είναι ο καλύτερος μου φίλος που υπάρχει» ανέφερε μεταξύ άλλων.

