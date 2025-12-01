Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy

Σοκ στη μουσική σκηνή από τον θάνατο του ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Emo-rapper POORSTACY has died at 26 https://t.co/HDrLj8RuQg December 1, 2025



Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί αλλά πολλοί fans του αφήνουν σχόλια στην πιο πρόσφατη ανάρτηση του Poorstacy στο Instagram υποδηλώνοντας ότι πιστεύουν πως μπορεί να πέθανε από αυτοκτονία.





Ο Poorstacy, κατά κόσμον Carlito Milfort, ήταν ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης από το Παλμ Μπιτς που συνδύαζε διαφορετικά μουσικά είδη, όπως emo rap, punk rock και punk rap.



Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy, καθώς και μια σειρά συνεργασιών με τον Travis Barker.



Ο Poorstacy και ο Travis συνεργάστηκαν σε τρία τραγούδια, με το πιο δημοφιλές το «Choose Life».

POORSTACY (Carlito Milfort) has died at the age of 26. His passing was confirmed by the Palm Beach County Medical Examiner after he was found in Boca Raton early Saturday.



POORSTACY rose from Florida’s rock and rap scenes, fusing emo rap, punk rock, and post-hardcore influences.… pic.twitter.com/k4FJerEgX5 December 1, 2025





Ο 26χρονος καλλιτέχνης θεωρούνταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της σκηνής της Φλόριντα, σύμφωνα με το TMZ.

