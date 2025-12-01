search
01.12.2025 23:35

Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy

raper poorstacy nekros – new

Σοκ στη μουσική σκηνή από τον θάνατο του ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός σε ηλικία μόλις 26 ετών.


Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί αλλά πολλοί fans του αφήνουν σχόλια στην πιο πρόσφατη ανάρτηση του Poorstacy στο Instagram υποδηλώνοντας ότι πιστεύουν πως μπορεί να πέθανε από αυτοκτονία.



Ο Poorstacy, κατά κόσμον Carlito Milfort, ήταν ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης από το Παλμ Μπιτς που συνδύαζε διαφορετικά μουσικά είδη, όπως emo rap, punk rock και punk rap.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy, καθώς και μια σειρά συνεργασιών με τον Travis Barker.


Ο Poorstacy και ο Travis συνεργάστηκαν σε τρία τραγούδια, με το πιο δημοφιλές το «Choose Life».



Ο 26χρονος καλλιτέχνης θεωρούνταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της σκηνής της Φλόριντα, σύμφωνα με το TMZ.

1 / 3