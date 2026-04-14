Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ, στις αρχές Μαρτίου, ακινητοποιήθηκε από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων στην κομητεία Βεντούρα στην Καλιφόρνια, λόγω παράξενης οδηγικής συμπεριφοράς, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη ναρκωτικών και αλκοόλ στον οργανισμό της.

Μετά από μια σύντομη κράτηση, ο μάνατζέρ της χαρακτήρισε τις πράξεις της «εντελώς αδικαιολόγητες» συμπληρώνοντας:

«Η Μπρίτνεϊ θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο. Ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει την αρχή για μια αναγκαία αλλαγή στη ζωή της, η οποία καθυστερεί εδώ και καιρό».

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της, η Σπίαρς ξεκίνησε ήδη οικειοθελώς τη θεραπεία της σε κέντρο αποκατάστασης.

Παρά την πορεία της ως μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της αμερικανικής ποπ, η Σπίαρς απέχει τα τελευταία χρόνια από τη μουσική σκηνή.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 2016, ενώ έξι χρόνια αργότερα η συνεργασία της με τον Έλτον Τζον (Elton John) στο τραγούδι «Hold Me Closer» σημείωσε μεγάλη επιτυχία φτάνοντας στο Top 10 των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στα τέλη του 2025, πούλησε το σύνολο του μουσικού της καταλόγου στην εταιρεία Primary Wave, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα το ακριβές ποσό της συμφωνίας.

Δύο χρόνια νωρίτερα κυκλοφόρησε το «The Woman in Me», μια εξαιρετικά επιτυχημένη αυτοβιογραφία, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία Τζον Μ. Τσου ((Jon M Chu) και σε παραγωγή του Μαρκ Πλατ (Marc Platt), σύμφωνα με τον Guardian.

