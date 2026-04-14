Αθηνά Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται τον Ιούνιο – Η εκκλησία του γάμου, η δεξίωση και το pre-wedding πάρτι (Video)

Όρκους για αιώνια αγάπη, πίστη και αφοσίωση πρόκειται να δώσουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στο άμεσο μέλλον, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον έρωτά τους.

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας πρόκειται να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 27 Ιουνίου και ήδη οι προετοιμασίες για το χαρμόσυνο γεγονός είναι πυρετώδεις.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο γάμος του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο, ενώ πλήθος φίλων τους από τον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- χώρο αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Όπως ανέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό, η εκκλησία όπου θα πραγματοποιηθεί ο γάμος βρίσκεται εντός ενός πασίγνωστου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή της Παροικιάς.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η διαδικασία θα χωριστεί σε τρία μέρη, ενώ στους προσκεκλημένους θα δοθεί ως «δώρο» ένα premium αναμνηστικό κερί.

Την προηγούμενη ημέρα, στις 26 Ιουνίου δηλαδή, έχει δρομολογηθεί ένα μεγάλο πάρτι που θα διαρκέσει από τις 15:00 έως τις 23:00 σε γνωστό beach bar του νησιού.

