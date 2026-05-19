Ο Gene Simmons ανακοίνωσε την Expo Legends of Rock με μέλη των Black Sabbath, Police και Kinks

Ο Τζιν Σίμονς των Kiss ανακοίνωσε τη διοργάνωση της έκθεσης Legends Of Rock (Θρύλοι της Ροκ) 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος με τη συμμετοχή μελών των Black Sabbath, The Police, The Kinks και άλλων.

Η εκδήλωση του 2026 θα διαρκέσει τρεις ημέρες τον Σεπτέμβριο (25-27) και θα δώσει στους θαυμαστές την ευκαιρία να συναντηθούν, να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα από μεγάλα ονόματα της ροκ και της μέταλ μουσικής.

Η Expo Legends Of Rock θα πραγματοποιηθεί στο Westgate Las Vegas Resort & Casino και θα συμμετάσχουν μαζί με τον Σίμονς, ο Γκίζερ Μπάτλερ των Black Sabbath, ο Ντέιβ Ντέιβις των Kinks, ο Στιούαρτ Κόπλαντ των Police, ο Βιν Άπις των Dio, ο Τζον Μόγιερ των Disturbed και άλλοι.

«Θα είναι ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο με μοναδικές στιγμές. Θα είναι γεμάτο δράση με συναυλίες, αυτόγραφα, φωτογραφίσεις, πάρτι και συζητήσεις» αναφέρεται στην περιγραφή της εκδήλωσης, η οποία επιβεβαιώνει επίσης ότι στην Expo ο Σίμονς θα ανέβει στη σκηνή με το συγκρότημά του, The Gene Simmons Band.

Άλλα μέλη των KISS που θα παρευρεθούν θα είναι οι Έρικ Σίνγκερ, Τόμι Τάγιερ καθώς και το πρώην μέλος τους Μπρους Κούλικ.

