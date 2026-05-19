search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:08
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 09:22

Ο Gene Simmons ανακοίνωσε την Expo Legends of Rock με μέλη των Black Sabbath, Police και Kinks

19.05.2026 09:22
GeneSimmons

Ο Τζιν Σίμονς των Kiss ανακοίνωσε τη διοργάνωση της έκθεσης Legends Of Rock (Θρύλοι της Ροκ) 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος με τη συμμετοχή μελών των Black Sabbath, The Police, The Kinks και άλλων.

Η εκδήλωση του 2026 θα διαρκέσει τρεις ημέρες τον Σεπτέμβριο (25-27) και θα δώσει στους θαυμαστές την ευκαιρία να συναντηθούν, να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα από μεγάλα ονόματα της ροκ και της μέταλ μουσικής.

Η Expo Legends Of Rock θα πραγματοποιηθεί στο Westgate Las Vegas Resort & Casino και θα συμμετάσχουν μαζί με τον Σίμονς, ο Γκίζερ Μπάτλερ των Black Sabbath, ο Ντέιβ Ντέιβις των Kinks, ο Στιούαρτ Κόπλαντ των Police, ο Βιν Άπις των Dio, ο Τζον Μόγιερ των Disturbed και άλλοι.

«Θα είναι ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο με μοναδικές στιγμές. Θα είναι γεμάτο δράση με συναυλίες, αυτόγραφα, φωτογραφίσεις, πάρτι και συζητήσεις» αναφέρεται στην περιγραφή της εκδήλωσης, η οποία επιβεβαιώνει επίσης ότι στην Expo ο Σίμονς θα ανέβει στη σκηνή με το συγκρότημά του, The Gene Simmons Band.

Άλλα μέλη των KISS που θα παρευρεθούν θα είναι οι Έρικ Σίνγκερ, Τόμι Τάγιερ καθώς και το πρώην μέλος τους Μπρους Κούλικ.

Διαβάστε επίσης:

Η Kylie Minogue «αποκαλύπτεται» στο Netflix – Την Τετάρτη η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ

Dara: Η πρώτη συνέντευξη της νικήτριας της Eurovision – «Δεν υπάρχει μαγεία, υπάρχει μόνο δουλειά και επιμονή»

«Ο Αλέκος βγήκε απ΄ τον παράδεισο» και προσγειώνεται το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

pollaplo-myelwma
ΥΓΕΙΑ

Πολλαπλούν Μυέλωμα: Οι νέες θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά την πρόγνωση της νόσου

MixCollage-19-May-2026-02-53-AM-4220
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλεονασματική κυβέρνηση με ελλειμματικούς πολίτες: Το… «οικονομικό θαύμα», με αυξήσεις σε μισθούς 15-20% και στα κρατικά έσοδα 45%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαμόκλειος σπάθη» περικοπών στις συντάξεις χηρείας: Η απόφαση-σοκ του ΣτΕ και τα σενάρια τρόμου για 295.000 δικαιούχους

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:07
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

1 / 3